© виж галерията На пространството пред Международен панаир - Пловдив все още има протестиращи към този час, предаде репротер на Plovdiv24.bg. Припомняме, че днес от 18 часа започнаха да се събират хора на мирен протест с искания за оставка и скандирания "мафия" на пл. "Съединение".



Протестът събра хиляди хора в Пловдив, като от кръговото кръстовище на Панаира до Водната палата през моста на Марица пространството беше изпълнено.



На място има и сериозен брой полицаи. На места се чуват гърмежи на пиратки, но към този момент нещата протичат спокойно.



