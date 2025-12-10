ЗАРЕЖДАНЕ...
|Продължават гърмежите от пиратки на протеста в Пловдив
Протестът събра хиляди хора в Пловдив, като от кръговото кръстовище на Панаира до Водната палата през моста на Марица пространството беше изпълнено.
На място има и сериозен брой полицаи. На места се чуват гърмежи на пиратки, но към този момент нещата протичат спокойно.
