ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Продължава разчистването на Пловдив от стари автомобили
- Облепени с предупредителен стикер: 15 броя излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
- Репатрирани: 9 броя МПС, чийто собственици не са изпълнили задължението си да преместят същите в тримесечен срок или да ги въведат в експлоатация.
Районна администрация "Северен“ уведомява, че мероприятията по установяване, маркиране и репатриране на ИУМПС се извършват регулярно и ще продължат по график през цялата година. Основната цел на тези действия е освобождаване на публични площи за паркиране, опазване на обществения ред и намаляване на вредните емисии в околната среда.
Призоваваме собствениците на моторни превозни средства, които не са в движение, да предприемат своевременни действия за доброволното им преместване или за тяхното въвеждане в експлоатация, с оглед спазване на действащата нормативна уредба и избягване на последващи административни мерки.
Гражданите могат да подават сигнали за наличие на излезли от употреба МПС на територията на района на ел. адрес: info@severen.plovdiv.bg или на следните телефони, отдел "Екология и чистота“:
032/901 164
032/901 199
Район "Северен“
Община Пловдив
|Още по темата:
|общо новини по темата: 168
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Две популярни заведения за хапване на Главната затвориха врати
17:31 / 30.01.2026
Шефът на РЗИ: В Пловдив не е регистриран нито един случай на нови...
15:14 / 30.01.2026
"Български пощи": На отделни места има опашки и напрежение
13:49 / 30.01.2026
Грозни сцени в жилище в Пловдив
13:33 / 30.01.2026
Засекретиха делото срещу Бериван Белялова, имала нетрадиционни се...
17:06 / 30.01.2026
Пловдив почете 172 години от рождението на Стефан Стамболов
11:28 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS