В периода от 01.01.2026 г. до 30.01.2026 г., на основание чл. 55, ал. 3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив, на територията на район "Северен" са предприети следните дейности:



- Облепени с предупредителен стикер: 15 броя излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);



- Репатрирани: 9 броя МПС, чийто собственици не са изпълнили задължението си да преместят същите в тримесечен срок или да ги въведат в експлоатация.



Районна администрация "Северен“ уведомява, че мероприятията по установяване, маркиране и репатриране на ИУМПС се извършват регулярно и ще продължат по график през цялата година. Основната цел на тези действия е освобождаване на публични площи за паркиране, опазване на обществения ред и намаляване на вредните емисии в околната среда.



Призоваваме собствениците на моторни превозни средства, които не са в движение, да предприемат своевременни действия за доброволното им преместване или за тяхното въвеждане в експлоатация, с оглед спазване на действащата нормативна уредба и избягване на последващи административни мерки.



Гражданите могат да подават сигнали за наличие на излезли от употреба МПС на територията на района на ел. адрес: info@severen.plovdiv.bg или на следните телефони, отдел "Екология и чистота“:



032/901 164



032/901 199



Район "Северен“



Община Пловдив