ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Продължава безплатното саниране в Пловдив
Той се срещна с живущите в сградата и с представителите на фирмата изпълнител, за да обсъдят организацията на работата през следващите етапи. По време на срещата бяха коментирани както текущото изпълнение, така и мерките за минимизиране на неудобствата за хората.
"Работим последователно и по график, за да гарантираме качествено и устойчиво обновяване на сградите. За нас е важно да поддържаме постоянен диалог с живущите, защото обновяването се прави преди всичко за тях и тяхното удобство“, подчерта зам.-кметът Сакъбов.
В рамките на проекта се извършва топлинно изолиране на външните стени, пода и покрива на сградата, както и подмяна на дограмата. Предвижда се и подмяна на осветителните тела в стълбищните клетки с енергийно ефективни, което ще допринесе за допълнително намаляване на разходите в общите части.
Общата стойност на инвестицията е 1 009 330,40 лева и представлява 100 % безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост. Срокът за изпълнение на проекта е 30 юни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 19
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Независими за Пловдив" предлагат анализ на терени за буферни пар...
09:40 / 11.02.2026
Улици в Кючука са под вода, а домакинствата без вода
09:34 / 11.02.2026
Променят маршрутите на четири бързи влака, минаващи през Пловдив
06:15 / 11.02.2026
Затварят подлеза на "Гладстон" между 22:00 и 4:00 часа
03:00 / 11.02.2026
БМВ отсече дърво и пътен знак в Пловдив
13:05 / 10.02.2026
Заведение за гироси в Пловдив на мушката на НАП
09:13 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS