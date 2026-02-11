© виж галерията Продължава изпълнението на програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради в Пловдив, като ремонтните дейности се реализират по утвърдения график. В това се увери зам.-кметът по строителство Хакъ Сакъбов при една от регулярните си проверки на обектите, сред които е и блок № 171 (вх. Г, вх. Д и вх. Е) в "Тракия“.



Той се срещна с живущите в сградата и с представителите на фирмата изпълнител, за да обсъдят организацията на работата през следващите етапи. По време на срещата бяха коментирани както текущото изпълнение, така и мерките за минимизиране на неудобствата за хората.



"Работим последователно и по график, за да гарантираме качествено и устойчиво обновяване на сградите. За нас е важно да поддържаме постоянен диалог с живущите, защото обновяването се прави преди всичко за тях и тяхното удобство“, подчерта зам.-кметът Сакъбов.



В рамките на проекта се извършва топлинно изолиране на външните стени, пода и покрива на сградата, както и подмяна на дограмата. Предвижда се и подмяна на осветителните тела в стълбищните клетки с енергийно ефективни, което ще допринесе за допълнително намаляване на разходите в общите части.



Общата стойност на инвестицията е 1 009 330,40 лева и представлява 100 % безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост. Срокът за изпълнение на проекта е 30 юни.