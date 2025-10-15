ЗАРЕЖДАНЕ...
|Притиснаха кмета за замяната на кюмбетата
"През 2019 година стартира проектът "Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битово отопление», който приключва през април 2024 година и съгласно информация от ИСУН реално са изплатени 9 млн. 387 хил.лева от планирани 13 млн. лева след наложени финансови корекции от МОСВ, заради нарушения в документацията за обществените поръчки.
Основните дейности по този проект са демонтажът на отоплителни уреди на твърдо гориво и подмяната им с нови екологично алтернативни уреди – климатици, термопомпи, пелетни камини. Одобрените заявления на лица за подмяна на отоплителните уреди за всичките 6 района са общо 1650 души по информация от сайта на Община Пловдив, но не става ясно колко от тях са с реално монтирани нови екоуреди. Грубата сметка показва, че средно една смяна на отоплителен уред по стария проект е около 6 000 лева на заявление.
Същата година 2024 година стартира фаза 2 на същия проект, който е финансиран от програма «Околна среда» с управляващ орган МОСВ и съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС. Основните дейности по проекта са свързани с демонтаж на съществуващите уреди; доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразни уреди/системи за отопление и на фотоволтаични системи (ФВС) за собствено потребление. Проектът предвижда осъществяването и на комуникационни кампании на местно ниво и техническа подкрепа за набиране на заявления, обходи вкл. подписване на договори.
От миналата година се набират заявления за подмяна на отоплителни уреди, но предвид началото на отоплителния сезон сега и влошаването на климатичните условия, сигурен съм, че много от гражданите, които са подали заявление и нямат информация за етапите на изпълнение на дейностите, се вълнуват за сроковете на реализация на проекта.
Във връзка с гореизложеното, моля да получа писмен отговор на следните въпроси:
Колко от одобрените за подмяна на отоплителни уреди лица са с монтирани нови уреди по приключилия проект от 2019 до 2024 година?
На какъв етап е обжалването на финансовата корекция по фаза 1 на проекта?
Колко заявления са подадени по новия проект и колко от тях са одобрени по вид – за климатици, термопомпи, пелетни камини и фотоволтаици, и по райони?
Колко средства са отпуснати по програмата от старта и – 04.2024 г. до момента и има ли средства, които са отпуснати за сметка на Община Пловдив?
Колко нови отоплителни уреди са монтирани по проекта фаза 2 от миналата година до настоящия момент и има ли установен срок за монтажа на новите уреди след като даденото лице е одобрено?"
