ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Притеснени майки: Тотално безхаберие към децата на Пловдив
По думите им на 3 метра от пространството за игра има отворена шахта, от която се подават различни кабели.
"Отворена и отключена е. Няма табели около нея и никой не знае какви са всички кабели и дали тече ток по тях. Тотално безхаберие към децата на града."
Жената допълва, че бащите на децата са били решили да сложат катинар, но се опасявали, че вместо да направят добро те ще бъдат глобени.
Родителите изразиха надежда, че скоро шахтата ще бъде поправена.
Припомняме, че преди време имаше друг фрапантен проблем на площадката, но след намесата на Plovdiv24.bg той бе коригиран.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 100
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Цената на билета за градския транспорт в Пловдив няма да се проме...
21:22 / 06.08.2025
Тежка катастрофа след "Скобелева майка" с бус, моторист и две кол...
18:58 / 06.08.2025
В Пловдив почина сценарист на "Каналето"
15:34 / 06.08.2025
Възраcтен шофьор навлезе в насрещното в улица в Пловдив, в болниц...
15:21 / 06.08.2025
Млада жена с церебрална парализа и висше образование търси своя п...
14:28 / 06.08.2025
5 фирми от цялата страна искат да ремонтират покрива на спортната...
16:34 / 06.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS