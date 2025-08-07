ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Притеснени майки: Тотално безхаберие към децата на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:32Коментари (0)710
© Plovdiv24.bg
Притеснени родители, чиито деца си играят на детската площадка при Дондуковата градина, сигнализираха Plovdiv24.bg за опасност.

По думите им на 3 метра от пространството за игра има отворена шахта, от която се подават различни кабели.

"Отворена и отключена е. Няма табели около нея и никой не знае какви са всички кабели и дали тече ток по тях. Тотално безхаберие към децата на града."

Жената допълва, че бащите на децата са били решили да сложат катинар, но се опасявали, че вместо да направят добро те ще бъдат глобени. 

Родителите изразиха надежда, че скоро шахтата ще бъде поправена. 

Припомняме, че преди време имаше друг фрапантен проблем на площадката, но след намесата на Plovdiv24.bg той бе коригиран. 


Още по темата: общо новини по темата: 100
11.07.2025 След публикация на Plovdiv24.bg: Деца вече не си играят с павета
08.07.2025 Притеснени майки: Децата ни си "играят" с павета
07.07.2025 Някой се избъзика с пловдивчани в жегата
28.05.2025 Вандали изпочупиха тоалетната в Градската градина
01.01.2025 Мястото, която се превърна в скъпоценно бижу за Пловдив
09.11.2024 Ще има ли скоро Пловдив нова пешеходна улица?
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Цената на билета за градския транспорт в Пловдив няма да се проме...
21:22 / 06.08.2025
Тежка катастрофа след "Скобелева майка" с бус, моторист и две кол...
18:58 / 06.08.2025
В Пловдив почина сценарист на "Каналето"
15:34 / 06.08.2025
Възраcтен шофьор навлезе в насрещното в улица в Пловдив, в болниц...
15:21 / 06.08.2025
Млада жена с церебрална парализа и висше образование търси своя п...
14:28 / 06.08.2025
5 фирми от цялата страна искат да ремонтират покрива на спортната...
16:34 / 06.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
14:00 / 05.08.2025
Изненадващ звезден развод
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
11:43 / 05.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Лято 2025
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: