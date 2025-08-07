Притеснени майки: Тотално безхаберие към децата на Пловдив

© Plovdiv24.bg Притеснени родители, чиито деца си играят на детската площадка при Дондуковата градина, сигнализираха Plovdiv24.bg за опасност.



По думите им на 3 метра от пространството за игра има отворена шахта, от която се подават различни кабели.



"Отворена и отключена е. Няма табели около нея и никой не знае какви са всички кабели и дали тече ток по тях. Тотално безхаберие към децата на града."



Жената допълва, че бащите на децата са били решили да сложат катинар, но се опасявали, че вместо да направят добро те ще бъдат глобени.



Родителите изразиха надежда, че скоро шахтата ще бъде поправена.



Припомняме, че преди време имаше друг фрапантен проблем на площадката, но след намесата на Plovdiv24.bg той бе коригиран.