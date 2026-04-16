В Природонаучния музей в Пловдив представят премиерата на пълнокуполната анимация "Отвъд Слънцето". Дублажът на български е създаден специално за посетителите на музея в Пловдив. В ролите може да се чуят гласовете на Владимир Зомбори (Муун), Магдалена Мясищева (Селест) и Камелия Аджеларова (майката на Селест).

Филмът отвежда зрителите на пътешествие из дълбокия Космос, където ще откриете какво представляват екзопланетите и как учените ги откриват. могат да се видят скитащи планети, океански светове и т.нар. супер-Земи – представени по достъпен и увлекателен начин.

Анимацията може да се гледа единствено в Планетариума на Регионалния природонаучен музей – Пловдив, съобщи за Plovdiv24.bg Йордан Стоянчев, управител на Планетариума.

"Основното нещо, което ние усещахме като празнина предвид големият брой деца, които посещават музея и по-специално Планетариума ни е това, че ние имаме документални филми, свързващи космическите науки. Но не голяма част от тях могат да бъдат представени за по-малката ни публика. Заради това много държахме да имаме нещо точно за нея.

Анимацията е испанска и е направена с цел да се фокусира върху дечицата, които да я изгледат с желание, търпение и интерес, за да знаят повече за тези неща. Самата анимация е направено достъпна, така че знанието да достигне до децата, да им отвори любопитството да знаят повече за Космоса. Именно това успяхме да задоволим като нужда след доста усилия, след изключително много труд, организиране и търсене, за да се случат нещата. Ключовото нещо е, че го правим за децата", посочи Йордан Стоянчев.

Той поясни още, че анимацията е триизмерна и фотореалистична. Ефектите, които са използвани, са направени специално за куполно пространство, за планетарно пълнокуполно шоу. Тя може да бъде усвоена и гледана спокойно от възрастни хора, защото нещата, които се засягат като тематика вътре, са интересни както за младите, така и за възрастните. Има и анимационен акцент, който да задържа интереса на малките, защото в самата анимация главната героиня Селест се среща с една частица, която се нарича Муун. Това не е Луната, а частица, от далечна звезда, която успява да отвори света отвъд нашата Слънчева система за това 8-годишно момиче като и разказва за най-различните методи, които учените използват, за да опознаят екзопланетите и за да опознаят изобщо методиката, по която ние изучаваме света, който е много далеч от нас, разказа още Йордан Стоянчев.

Премиерата на анимационния филм е днес. Музеят ще посрещне посетителите в 10.30 часа в Зала Африка-Астралия. гостите ще разгледат най-новия модул на музея и след това ще влязат и в Планетариума, където е подготвено специално кратко обръщение от създателите и продуцентите на анимацията. В 11.30 часа ще започне филмът. Поканени са специално актьорите, които дублират филма на български.

В някои от следващите часове през целия ден ще има още безплатни прожекции за партньори и приятели на музея.

Продукцията е на Render Area и Monigotes Estudio 2.0 – студия с дългогодишен опит в създаването на научно мултимедийно съдържание. Филмът "Отвъд Слънцето" е носител на международни награди и отличия.