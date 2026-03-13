Владислав Попов. В разговора се включват сдруженията "Спаси Пловдив", "Коматево за коматевци", "Моето село Марково", "Бизнесът за Пловдив", кмета на Марково Десислава Терзиева, директорите на ОДМВР ст. комисар Васил Костадинов и на Областно пътно управление Петър Петров, предава Plovdiv24.bg.
"Този участък е опасен и рисков. Въз основа на доклада на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" и на доклада, изготвен от областната дирекция на МВР, който вече е входиран към АПИ, ще изготвим в най-спешен порядък консолидирано становище. След съгласуване с участниците в днешната среща, той ще бъде депозиран в АПИ. Ще запознаем и Министерски съвет, защото спешните мерки не търпят отлагане" - обобщи след срещата областният управител.
Директорът на ОДМВР уточни, че ще се върви последователно, с известна степен на институционален натиск, да се реализират най-важните неща в спешен порядък. Дългосрочният план предвижда разширяване на пътя и изместване на мантинелите в определени участъци. Ще бъде изготвено становище, с което ще бъдат запознати МРРБ и респективно - АПИ.
Докладът (сигнално писмо) от ОДМВР отчита всички особености на пътя, входиран е в АПИ. Обхваща мерки: намаляване на скоростта, подмяна на знаците, забрана на изпреварването в рискови участъци.
След изготвянето на обобщения доклад ще бъдат поканени представители на АПИ и МРРБ за представяне на конкретни мерки, чието реализиране зависи от тях.
"Надяваме се в спешен порядък да имаме среща с министъра на регионалното развитие и ръководството на АПИ. Тези мантинели ще ги махнем. Ако започнат да се мотаят, ще излезем на улицата и ще ги махнем. Този казус е с много висок обществен интерес" - заяви Асен Костов от "Спаси Пловдив".
Кирил Василев от "Бизнесът за Пловдив" изрази недоволство, че от АПИ само обещават, а нищо не се предприема. "Наши транспортни средства се движат по тази важна артерия. Ние сме потърпевши от една шепа чиновници" - каза той.
Кметицата на Марково Десислава Терзиева посочи, че от 2021 г., когато са монтирани мантинелите, срещу които Марково и останалите населени места се обявиха против, до сега на този път има 9 загинали.
Областният управител добави, че ще се поиска ускоряване на работата по Околовръстно шосе, тъй като е стратегически обект за региона.
