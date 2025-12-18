© Plovdiv24.bg С 43 гласа "за", 3 "против" и 2 "въздържал се" пловдивските общински съветници приеха Културния календар на града за 2026 г. Културните събития, фестивали, местни и национални празници ще бъдат финансирани с 4 750 000 лева, като сумата е с 10% повече в сравнение с тази година.



Културният календар на града бе разширен с включването на Деня на репресираните, Деня на ашурето, Рамазан байрям, Курбан байрам и едно събитие на арменската общност по тяхно предложение, предава Plovdiv24.bg.



Борислав Инчев похвали добрата практика да се приема културния календар предходната година, което е показател за устойчива политика и намекна, че може би вече е дошло време да се създаде специализиран фонд "Култура". Заместник-кметът Пламен Панов обясни, че има фондация "Пловдив 2019". По същество фондът и фондацията носят едни и същи белези по метод на управление и разпределяне на средства, но фондът има собственост, а фондацията няма, уточни вицекметът.



"Бих изказал благодарност към всички, които работиха за това Пловдив да стане Европейска столица на културата. Тогава имахме бюджет 300 000 лева, сега надвишаваме над 20 пъти сумата. Вместо скакалци, в Пловдив дойдоха пчели" - подчерта Веселин Маневски.



В хода на дискусията стана ясно, че наградите на БГ Радио тази година не са връчени в Пловдив, а в София по инициатива на организаторите, които имат политика да обикалят различни градове. Предвиденото финансиране от 140 000 лева е било прехвърлено в перо "оперативни разходи“, за да се използват отново за култура при спазване на закона.



Стефан Послийски посочи болката на Пловдив, а именно - Концертна зала, която повече от десетилетие стои затворена. Борислав Инчев предложи да се изготви нарочно предложение, за да може, когато кметът ходи по министерствата, да го покаже и да каже, че Общинският съвет го натиска да се довърши.



"Има конфликт между фирмата изпълнител и фирмата проектант. Искат да се запази азбеста, столовете, дюшемето. Няколко пъти се опитвахме да решим тези въпроси. Министерството на културата не иска да вземе решение да прекрати договора с архитектите, тъй като те са носители на авторските права. Ние сме казали какви са нашите желания, топката е в полето на Министерството. Това е нон сенс" - коментира кметът Костадин Димитров.



