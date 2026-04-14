След бързата намеса на служители на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив и техни колеги от Второ РУ в града е установен извършител на кражба.

По време на изпълнение на задачи по опазване на обществения ред на жп гарата в областния град, в 01:20 часа служители на жандармерията са били потърсени от 81-годишна от Ямбол.

Жената заявила, че в чакалнята й е отнето портмонето с малка сума пари. Веднага са предприети действия по установяване на обстоятелствата. Прегледани са записи на камерите за видеонаблюдение и е установен извършителят – 45-годишен от Созопол, с криминални регистрации за кражби.

За случая е уведомено Второ РУ-Пловдив и веднага е изпратен екип, който е извършил задържане и отвеждане извършителя за последващи действия. По случая е образувано досъдебно производство.