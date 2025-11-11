ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Преобразяват гарата в Скутаре с милиони левове, влаковете ще се движат със 160 км/ч
По време на инспекцията инж. Александър Вецков, генерален директор на Национална компания железопътна инфраструктура, сподели пред репортер на Plovdiv24.bg, че гара Скутаре е част от жп възел Пловдив, включващ участъците на гара Пловдив, разпределителна, Крумово, разделен пост "Тракия".
По думите му районът все още е строителна площадка, но срокът за завършване на всички дейности е юли 2026 година, когато ще можем да си честитим новите жп трасета. Стойността на проекта към този момент е 300 млн. лева.
Той уточни, че началникът на отдел "България, Унгария и Словения“ Генерална дирекция "Регионална и селищна политика“ към Европейска комисия Андреас фон Буш ще разгледа трасето от Скутаре до Филипово, което не влиза в оперативната програма с предложение да го включат в нея.
Инж. Вецков допълни, че вече има изготвен идеен проект. В него не се предвиждат отчуждителни процедури, което улесняват работата и може да се включи в срока на допустимост на проекта и по този начин да се затвори жп възел Пловдив.
Предвижда се гара Скутаре да бъде с 4 нови коловоза, тип 60, а скоростта на влакове да достигне до 160 км/ч по изцяло нова контактна мрежа. За пешеходците ще бъде изградена пасарелка, а за автомобилите ще има надлез. Уточнено беше, че прелезът ще бъде затворен и ще бъде изграден надлез.
Представителят на Европейската комисия Андреас фон Буш разказа, че ЕС се е съсредоточил върху сигурността на железопътната инфраструктура и акцентира върху железопътния транспорт. По думите му ще има различни модерни технологии, които ще сигнализират гражданите и ще се прилагат за защита на пътници и пешеходци.
"Този проект е голям и важен проект за България и по този начин това предпазване на пътниците ще даде възможност за увеличаване на скоростта. Ще бъдат намалени и вредните емисии. Ползата няма да бъде само за България, а за целия Европейски съюз."
За новия програмен период ще бъдат отпуснати 600 млн. лева и ще бъдат изградени 380 километра железен път.
Повече можете да видите във видеото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Нощ на театрите" в Пловдив
09:20 / 11.11.2025
Пенсионер опита да набие служител на хипермаркет в Пловдив
08:19 / 11.11.2025
Министър идва в Пловдив заради огромна инвестиция
06:00 / 11.11.2025
Подобен самолет никога не бе излитал от летище "Пловдив", никой н...
22:46 / 10.11.2025
Апел за кръводаряване за детенце!
21:34 / 10.11.2025
Пуснаха водата в пловдивския район "Тракия"
21:10 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS