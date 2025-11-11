© Представители на Европейската комисия и членове на Комитета за наблюдение на Програма "Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., посетиха жп гара Скутаре, която е част от проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2".



По време на инспекцията инж. Александър Вецков, генерален директор на Национална компания железопътна инфраструктура, сподели пред репортер на Plovdiv24.bg, че гара Скутаре е част от жп възел Пловдив, включващ участъците на гара Пловдив, разпределителна, Крумово, разделен пост "Тракия".



По думите му районът все още е строителна площадка, но срокът за завършване на всички дейности е юли 2026 година, когато ще можем да си честитим новите жп трасета. Стойността на проекта към този момент е 300 млн. лева.



Той уточни, че началникът на отдел "България, Унгария и Словения“ Генерална дирекция "Регионална и селищна политика“ към Европейска комисия Андреас фон Буш ще разгледа трасето от Скутаре до Филипово, което не влиза в оперативната програма с предложение да го включат в нея.



Инж. Вецков допълни, че вече има изготвен идеен проект. В него не се предвиждат отчуждителни процедури, което улесняват работата и може да се включи в срока на допустимост на проекта и по този начин да се затвори жп възел Пловдив.



Предвижда се гара Скутаре да бъде с 4 нови коловоза, тип 60, а скоростта на влакове да достигне до 160 км/ч по изцяло нова контактна мрежа. За пешеходците ще бъде изградена пасарелка, а за автомобилите ще има надлез. Уточнено беше, че прелезът ще бъде затворен и ще бъде изграден надлез.



Представителят на Европейската комисия Андреас фон Буш разказа, че ЕС се е съсредоточил върху сигурността на железопътната инфраструктура и акцентира върху железопътния транспорт. По думите му ще има различни модерни технологии, които ще сигнализират гражданите и ще се прилагат за защита на пътници и пешеходци.



"Този проект е голям и важен проект за България и по този начин това предпазване на пътниците ще даде възможност за увеличаване на скоростта. Ще бъдат намалени и вредните емисии. Ползата няма да бъде само за България, а за целия Европейски съюз."



За новия програмен период ще бъдат отпуснати 600 млн. лева и ще бъдат изградени 380 километра железен път.



Повече можете да видите във видеото.



