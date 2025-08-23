ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Преобразяват две жилищни сгради в Пловдив, пари обаче няма
Позициите, на които е разделен ЗОП- а две, тъй като две са сградите, които са обект на обновяване - бул. “Марица" 140 и бул. “Шести септември" 122.
Към датата на обявяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не са подписани договорите за осигуряване на БФП по Плана за възстановяване и устойчивост!
С оглед минимизирането риска от загуба на средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, настоящата обществена поръчка е под условие "при осигуряване на финансиране“.
Средства за реализиране на дейностите по проектните предложения ще бъдат предоставени на район "Централен“ – Община Пловдив след подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) между МРРБ и бенефициента район "Централен“ – Община Пловдив.
В документацията към поръчката е записано, че към датата на обявяване на процедурата за
Максималният предвиден срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка относно всяка от обособените позиции е 150 календарни дни.
Възложител на поръчката е кметът на “Централен" Георги Стаменов. Крайният срок за подаване на заявления и оферти за кандидатстване е 23 септември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив има две улици с почти еднакви имена, сменят едното с то...
19:08 / 23.08.2025
Само в Plovdiv24.bg: Нови подробности за изгарянето на овце и коз...
19:00 / 23.08.2025
Най-голямата болница в страната - "Св. Георги" в Пловдив, с 311 ...
17:41 / 23.08.2025
Само такова чудо не беше минавало по улиците на Пловдив, но и тов...
13:41 / 23.08.2025
Ремонтират и премахват и последния паваж на главна улица в Пловди...
13:21 / 23.08.2025
Огромен клон се стовари върху мъж, пожарна и линейка са на място
11:51 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS