Преобразяват две жилищни сгради в Пловдив, пари обаче няма
Автор: Данислава Вълкова 19:37Коментари (0)239
©
Близо 3 млн. лева с ДДС планира район “Централен" за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за саниране на две жилищни сгради, одобрени от Министерството на регионалното развитие за финансиране по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.

Позициите, на които е разделен ЗОП- а две, тъй като две са сградите, които са обект на обновяване - бул. “Марица" 140 и бул. “Шести септември" 122.

Към датата на обявяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не са подписани договорите за осигуряване на БФП по Плана за възстановяване и устойчивост!

С оглед минимизирането риска от загуба на средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, настоящата обществена поръчка е под условие "при осигуряване на финансиране“. 

Средства за реализиране на дейностите по проектните предложения ще бъдат предоставени на район "Централен“ – Община Пловдив след подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) между МРРБ и бенефициента район "Централен“ – Община Пловдив.

В документацията към поръчката е записано, че към датата на обявяване на процедурата за
©
възлагане не са подписани договорите за осигуряване на БФП по Плана за възстановяване и устойчивост, като с оглед минимизирането риска от загуба на средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, настоящата обществена поръчка е под условие "при осигуряване на финансиране“ по процедурата.

Максималният  предвиден срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка относно всяка от обособените позиции е 150 календарни дни.

Възложител на поръчката е кметът на “Централен" Георги Стаменов. Крайният срок за подаване на заявления и оферти за кандидатстване е 23 септември.


24.07.2025 Санирането остава безплатно за хората, някои семейства ще си спестят до 12 000 лв.
31.05.2025 Заместник-министър: Очакваме да запазим всички средства за саниране
27.04.2025 Три блока в Пловдив стават напълно неузнаваеми
29.03.2025 Влагат 2,4 млн. лв. в голям жилищен блок в Пловдив, но не съвсем
29.03.2025 Още пет блока в Пловдив ги очаква по-добра съдба
13.02.2025 Преобразяват 18 жилищни блока в Пловдив
