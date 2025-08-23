Преобразяват две жилищни сгради в Пловдив, пари обаче няма

© Близо 3 млн. лева с ДДС планира район “Централен" за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за саниране на две жилищни сгради, одобрени от Министерството на регионалното развитие за финансиране по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.



Позициите, на които е разделен ЗОП- а две, тъй като две са сградите, които са обект на обновяване - бул. “Марица" 140 и бул. “Шести септември" 122.



Към датата на обявяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не са подписани договорите за осигуряване на БФП по Плана за възстановяване и устойчивост!



С оглед минимизирането риска от загуба на средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, настоящата обществена поръчка е под условие "при осигуряване на финансиране“.



Средства за реализиране на дейностите по проектните предложения ще бъдат предоставени на район "Централен“ – Община Пловдив след подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) между МРРБ и бенефициента район "Централен“ – Община Пловдив.



В документацията към поръчката е записано, че към датата на обявяване на процедурата за © възлагане не са подписани договорите за осигуряване на БФП по Плана за възстановяване и устойчивост, като с оглед минимизирането риска от загуба на средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, настоящата обществена поръчка е под условие "при осигуряване на финансиране“ по процедурата.



Максималният предвиден срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка относно всяка от обособените позиции е 150 календарни дни.



Възложител на поръчката е кметът на “Централен" Георги Стаменов. Крайният срок за подаване на заявления и оферти за кандидатстване е 23 септември.