Председателят на КЗК в Пловдив: Не задържайте спекулативно горива в складовете
На първо място да се активира Консултативният съвет към министъра на икономиката.
Второ - по отношение ролята на особения представител в "Лукойл": "Лукойл" не бива да прави това, което е правила в годините - да задържа спекулативно на склад горива, когато има повишаване на международните цени, а да ги освобождава, за да не се повишават цените, ако има запаси.
Да има свободен достъп на алтернативни доставки до пристанищните терминали Росенец и Варна, до данъчните и митническите складове.
"Категорично не бива да се допуска спекулативно задържане на горива по складовете при скок на международните цени. Търговията на дребно не трябва да се повлиява рязко и веднага при външни сътресения, ако в страната има достатъчно запас" - заяви Карадимов.
Той допълни: "Не зависи от нас кои мерки колко бързо ще бъдат възприети. Приемете това като сериозна подкрепа към правителството"
