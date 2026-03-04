Делян Пеевски за водач на листите в 16-и и 17-и многомандатни избирателни райони – Пловдив-град и Пловдив-област, предава Plovdiv24.bg.
На разширено заседание на Областния съвет на 3 март са обсъдени номинациите за народни представители. Отчетена е както политическата обстановка, така и необходимостта от силно и отговорно представителство.
В хода на дискусиите е подчертано значението на единството, приемствеността и ясната политическа визия. Кандидатурите са подредени по азбучен ред, като всяко предложение е разгледано внимателно и с необходимата отговорност.
С пълно единодушие членовете на Областния съвет подкрепиха кандидатурата на Делян Пеевски за водач на двете листи, изразявайки увереност, че той ще допринесе за постигането на силен изборен резултат и за утвърждаване на приоритетите на ДПС в региона, казват от организацията.
Областният съвет заявява своята готовност за активна работа в предстоящата кампания, с ясната цел – защита на интересите на гражданите и постигане на стабилно и отговорно управление.
