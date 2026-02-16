ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пред Съдебната палата в Пловдив ще се проведе протест
На 14 август миналата година той изгуби контрол над управляваното от него АТВ и помете петима пешеходци, движещи се по тротоар в Слънчев бряг. Сред тях са 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив, която почина, и 4-годишният й син Мартин, който все още се възстановява от случилото се.
"За пореден път семейство Бургазлиеви се опитват да изкарат сина си убиец под домашен арест. Нека с общи усилия да не допуснем такава несправедливост", призовават организаторите на протеста в социалните мрежи.
Миналата седмица Окръжният съд в Бургас отказа да пусне Никола Бургазлиев от ареста. Очаква се Апелативният съд да се произнесе по жалбата на младежа.
За извършеното от Бургазлиев престъпление се предвижда наказание от тринадесет до двадесет години лишаване от свобода или доживотен затвор, тъй като случаят е характеризиран като особено тежък.
