© виж галерията За поредна година педагогическият екип, децата и родителите от ДГ "Мирослава“ в Пловдив отбелязаха своя традиционен празник "Приятели на книгата“, посветен на 1 ноември - "Деня на народните будители“. Настоящата седмица беше изпълнена с редица инициативи: изработване и представяне на макети и 3D проекти на любими приказки и приказни герои; съвместно четене с родители и ученици, бивши възпитаници на детската градина; изработване на големи книги в групите с илюстрации от произведения на български автори; театър от деца за деца; театър от родители за деца – "Майки без пауза“.



Възпитаниците от различните възрастови групи, заедно със своите семейства, се включиха активно и пресъздадоха любими приказни и вълшебни герои чрез рисунки, апликации и проекти, подредени в голяма изложба във физкултурния салон на детската градина. Обогатени бяха и библиотечните кътове на групите с енциклопедии и детска литература. Родители съпреживяха емоцията от четенето, карайки герои от приказки да оживеят пред малчуганите.



Възпитаници от ОУ "Екзарх Антим Първи“, ОУ "Кочо Честеменски“ и СУ "Патриарх Евтимий“ изненадаха децата и споделиха как се отнасят към книгите като към съкровища, пълни със знания, които трябва да пазим, обичаме и ценим.



Кулминация на събитията беше традиционният за детската градина празник "Приятели на книгата“, в който децата и учителите изразиха своята гордост и почит към народните будители, съхранили и предали на поколенията езика, традициите и ценностите ни.



Специални гости на събитието бяха Добринка Минева – старши експерт предучилищно образование в РУО – Пловдив и Антония Ениджелян - член на Училищното настоятелство на ДГ "Мирослава“, която поднесе на децата безценен дар – книги, с които да учат на родния ни език и да откриват чудесата на знанието. Госпожа Минева отправи поздрав към директора и екипа на ДГ "Мирослава“ и изрази признателност към училищното настоятелство за ползотворното им сътрудничество с детската градина.