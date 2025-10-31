ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Празник на книгата в ДГ "Мирослава"
Възпитаниците от различните възрастови групи, заедно със своите семейства, се включиха активно и пресъздадоха любими приказни и вълшебни герои чрез рисунки, апликации и проекти, подредени в голяма изложба във физкултурния салон на детската градина. Обогатени бяха и библиотечните кътове на групите с енциклопедии и детска литература. Родители съпреживяха емоцията от четенето, карайки герои от приказки да оживеят пред малчуганите.
Възпитаници от ОУ "Екзарх Антим Първи“, ОУ "Кочо Честеменски“ и СУ "Патриарх Евтимий“ изненадаха децата и споделиха как се отнасят към книгите като към съкровища, пълни със знания, които трябва да пазим, обичаме и ценим.
Кулминация на събитията беше традиционният за детската градина празник "Приятели на книгата“, в който децата и учителите изразиха своята гордост и почит към народните будители, съхранили и предали на поколенията езика, традициите и ценностите ни.
Специални гости на събитието бяха Добринка Минева – старши експерт предучилищно образование в РУО – Пловдив и Антония Ениджелян - член на Училищното настоятелство на ДГ "Мирослава“, която поднесе на децата безценен дар – книги, с които да учат на родния ни език и да откриват чудесата на знанието. Госпожа Минева отправи поздрав към директора и екипа на ДГ "Мирослава“ и изрази признателност към училищното настоятелство за ползотворното им сътрудничество с детската градина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 159
|предишна страница [ 1/27 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сеч на дървета в "Западен" обостри мрежата
15:27 / 31.10.2025
Kaufland удари конкуренцията в Пловдив
15:15 / 31.10.2025
Вейпове и желирани бонбони със съдържание на психоактивно веществ...
15:10 / 31.10.2025
Пагубните за Пловдив законови промени влизат в пленарна зала
14:26 / 31.10.2025
Почина най-възрастният практикуващ адвокат в Пловдив
12:47 / 31.10.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив, много автобуси с нови маршр...
12:41 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS