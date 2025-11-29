ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Празнично коледно събитие ще радва пловдивчани в парк "Гарнизонна фурна"
Още на 4 декември в парка ще заблести коледна елха, която ще постави началото на тържествените празници и ще създава празнично настроение през целия месец.
Какво предстои в предколедната седмица в "Западен"?
Празнична сцена с участието на Биг Бенд Пловдив, музикални, танцови и артистични прояви
Коледен базар с хендмейд изделия, изкуство, занаяти и участници от местната общност
Арт ателиета и креативни работилници за деца и възрастни
Благотворителен щанд в подкрепа на кампанията на БЧК - Пловдив за закупуване на апаратура за детска болница.
Събитието цели да събере общността, да представи местни таланти и автори и да създаде атмосфера на споделеност в навечерието на празниците.
Организаторите отправят покана за включване към:
автори на ръчно творчество, занаятчии и локални бизнеси, желаещи да участват в Коледния базар;
таланти, самодейци, читалища, училища и артисти, които искат да бъдат част от сценичната програма.
Желаещите трябва само да попълнят кратка форма за участие: https://forms.gle/j4SbvKjJt8AzEbpf9 или да пишат директно на имейла на партньорите от сдружение Творчески комплекс "Инкубатор": incubator.bulgaria@gmail.com
"Тази година искаме Коледата в район "Западен" да бъде по-светла, по-сплотена и по-вдъхновяваща от всякога. Подготвяме богата програма, която да донесе радост на деца и възрастни, а запалването на елхата още в началото на декември ще постави началото на празничната магия. Каним всички жители, творци и таланти да бъдат част от нашия коледен дух за да създадем заедно атмосферата на празниците", споделя районният кмет Тони Стойчева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
17:31 / 29.11.2025
Водородни двигатели - световен принос на учени от Пловдив
16:59 / 29.11.2025
Сигнал: Ако срещу това лице не се предприемат незабавни действия,...
14:32 / 29.11.2025
Коледният камион на "Кока-Кола" пристига в Пловдив на втори декем...
12:33 / 29.11.2025
В какво се превърна Пловдив? Нова грозна проява в западната част ...
10:47 / 29.11.2025
В Пловдив удължиха интересна промоция с още един ден
10:25 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS