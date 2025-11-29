Празнично коледно събитие ще радва пловдивчани в парк "Гарнизонна фурна"

© Пловдивският район "Западен" се подготвя за едно от най-празничните събития в града тази година –"Коледа в Западен", което ще се проведе от 10 до 14 декември в парк "Гарнизонна фурна". Жителите и гостите на района ще могат да се насладят на богата празнична програма, включваща сценични изяви, Коледен базар, арт ателиета, творчески работилници, игри и множество празнични активности.



Още на 4 декември в парка ще заблести коледна елха, която ще постави началото на тържествените празници и ще създава празнично настроение през целия месец.



Какво предстои в предколедната седмица в "Западен"?



Празнична сцена с участието на Биг Бенд Пловдив, музикални, танцови и артистични прояви



Коледен базар с хендмейд изделия, изкуство, занаяти и участници от местната общност



Арт ателиета и креативни работилници за деца и възрастни



Благотворителен щанд в подкрепа на кампанията на БЧК - Пловдив за закупуване на апаратура за детска болница.



Събитието цели да събере общността, да представи местни таланти и автори и да създаде атмосфера на споделеност в навечерието на празниците.



Организаторите отправят покана за включване към:



автори на ръчно творчество, занаятчии и локални бизнеси, желаещи да участват в Коледния базар;



таланти, самодейци, читалища, училища и артисти, които искат да бъдат част от сценичната програма.



Желаещите трябва само да попълнят кратка форма за участие: https://forms.gle/j4SbvKjJt8AzEbpf9 или да пишат директно на имейла на партньорите от сдружение Творчески комплекс "Инкубатор": incubator.bulgaria@gmail.com



"Тази година искаме Коледата в район "Западен" да бъде по-светла, по-сплотена и по-вдъхновяваща от всякога. Подготвяме богата програма, която да донесе радост на деца и възрастни, а запалването на елхата още в началото на декември ще постави началото на празничната магия. Каним всички жители, творци и таланти да бъдат част от нашия коледен дух за да създадем заедно атмосферата на празниците", споделя районният кмет Тони Стойчева.