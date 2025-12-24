ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Празнично богослужение с чина на петохлебието в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:50Коментари (0)211
©
Днес Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще извърши от 17:00 часа Празнично богослужение с чина на петохлебието в митрополитския храм "Св. вмчца Марина" в град Пловдив. 

По време на светата богослужба митрополит Николай ще освети и раздаде на миряните постни питки за домашните трапези на Бъдни вечер и иконки на Св. Богородица с Богомладенеца Господ Иисус Христос - копие на Йерусалимската икона на Божията Майка. 

На 25 декември (четвъртък) - Рождество Христово, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще възглави архиерейска света Литургия от 9:00 часа в митрополитския храм "Св. вмчца Марина", град Пловдив.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Работното време по празниците на моловете в Пловдив
07:15 / 24.12.2025
Шофьорите, които днес ще паркират из центъра, ликуват
06:00 / 24.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през януари
03:20 / 24.12.2025
Инцидент затапи възлово кръстовище в Пловдив
19:17 / 23.12.2025
Предсрочно е завършен нов паркинг в "Източен"
15:50 / 23.12.2025
Пловдивчани удариха на камък, не могат да теглят пари
15:36 / 23.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зимни спортове
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Пловдив през 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: