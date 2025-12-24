ЗАРЕЖДАНЕ...
Празнично богослужение с чина на петохлебието в Пловдив
По време на светата богослужба митрополит Николай ще освети и раздаде на миряните постни питки за домашните трапези на Бъдни вечер и иконки на Св. Богородица с Богомладенеца Господ Иисус Христос - копие на Йерусалимската икона на Божията Майка.
На 25 декември (четвъртък) - Рождество Христово, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще възглави архиерейска света Литургия от 9:00 часа в митрополитския храм "Св. вмчца Марина", град Пловдив.
