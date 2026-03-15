Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пожарът в склада в търговииите на "Брезовоско шосе", който избухна по-рано днес, вече е овладян от екипите на пожарната. Няма сериозно пострадали, а спасителните екипи продължиха да проверяват района за евентуално засегнати лица.

По първоначална информация причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация на склада.

Районът вече е обезопасен, а експерти уточняват щетите и подготвят допълнителен оглед на сградата.