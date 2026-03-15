Пожар e избухнал днес по обяд в склад, намиращ се в северната част на Пловдив, предават читатели наНа място веднага бяха изпратени няколко екипа на пожарната, които се борят с разразилите се пламъци и се опитват да ограничат разпространението на огъня.По първоначална информация няма сериозно пострадали. Причините за възникването на пожара все още се изясняват.