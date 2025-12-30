© Plovdiv24.bg виж галерията Ако видите гъст черен дим, това означава, че са запалени гуми и боклуци. Това обясниха от пресцентъра на пловдивската пожарна за Plovdiv24.bg.



Както по-рано съобщихме пожарът притесни пловдивчани и редакцията ни получи снимки от огъня.



Той се е разразил в края на града в район "Източен". Два екипа огнеборци са се преборили със стихията, вероятно запалена нарочно от жители на "Столипиново".