|Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
В противоположния край на класацията е Югоизточният район на България, където икономиката се свива с близо 13% – най-слабият резултат сред всички региони в ЕС.
Основен фактор за ръста в Южния централен район е концентрираната икономическа активност около Пловдив и развитието на Тракия икономическа зона. В индустриалния комплекс оперират около 200 компании от различни държави, а общият обем на инвестициите надхвърля 4 млрд. евро. Създадени са приблизително 35 000 работни места.
Изпълнителният директор на зоната Пламен Панчев посочи пред bTV, че наскоро е даден старт на проект на японски инвеститор за производство на опаковки. По думите му членството на България в Шенген и еврозоната вече оказва положително влияние върху инвестиционната среда, като намалява административната несигурност и улеснява бъдещите вложения.
В германска компания за производство на хладилници и фризери край Пловдив служителят Петър Николаев работи от 19 години, започвайки от базова позиция и преминавайки през редица обучения и управленски курсове, преди да се насочи към развойна дейност.
По данни на работодателя стартовото възнаграждение за производствен работник е около 800 евро, към които се добавят ваучери за храна на стойност приблизително 100 евро. Въпреки това служители посочват, че за нормален стандарт на живот са необходими между 1000 и 1500 евро месечно на човек, особено на фона на поскъпването след въвеждането на еврото.
От компаниите отчитат повишени разходи за персонала и планират сериозно увеличение на заплатите през годината, като фактор е и преминаването към единната европейска валута.
Недостигът на работна ръка остава сериозно предизвикателство. Работните места в индустриалната зона често надвишават броя на кандидатите, което налага внос на служители от чужбина.
В същото време в градове като Стамболийски, разположен на около 12 км от Пловдив, масовата заплата рядко надхвърля 700 евро. Това кара много жители да пътуват ежедневно до областния център в търсене на по-добро заплащане.
Югоизточният район, в който попада и Ямбол, отчита най-сериозен икономически спад в ЕС за разглеждания период.
В региона Димо Димов развива семейна ферма за мляко и месни продукти. Според него животновъдството изисква постоянство и лична отдаденост, а икономическите показатели невинаги отразяват реалните възможности за развитие. Той смята, че успехът зависи повече от предприемаческия дух, отколкото от местоживеенето.
Наблюдава се и тенденция на хора, които се завръщат от големите градове или от чужбина, за да започнат собствен бизнес в региона. Сред тях е физиотерапевтът Делян Стойков, който развива самостоятелна практика и успява да осигурява доходи за семейството си, макар потреблението на услуги да е ограничено.
По-възрастни жители на Ямбол припомнят периода на силно развито земеделие и индустрия, докато днес част от населението работи срещу минимално или близко до минималното възнаграждение.
Според Антоанета Събева от фондация "Ямбол – вкус и традиции“ бъдещето на региона е свързано с традиционни отрасли като производство на месни и млечни продукти, винарство и пчеларство.
От община Ямбол посочват, че негативните данни отразяват предходни периоди, а в момента в града се реализират инвестиции за десетки милиони левове – в мебелно производство, предприятие за замразени азиатски храни и съоръжение за производство на електроенергия на стойност над 15 млн. лева.
Контрастът между Южния централен и Югоизточния район подчертава задълбочаващите се регионални различия в България. Докато индустриализацията и външните инвестиции ускоряват растежа около Пловдив, части от страната продължават да разчитат на по-традиционни и по-слабо капитализирани сектори.
Данните на Евростат очертават ясна тенденция, че икономическият подем в отделни индустриални хъбове може да изведе цели региони на водещи позиции в ЕС, но устойчивото развитие изисква по-балансирано териториално разпределение на инвестиции, доходи и работни места.
