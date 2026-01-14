© виж галерията ОП "Чистота“ започна поставянето на допълнителни съдове за смет в квартал "Столипиново“, съобщи директорът на предприятието инж. Десислава Георгиева.



"На улиците "Ландос“, "Крайна“, "Крайречна“ и "Бъндерица“ вече са разпределени 12 контейнера тип "лодки“ и 19 контейнера тип "бобър“. В най-кратки срокове предстои да сложим още 21 контейнера от втория вид“, посочи инж. Георгиева.



Тя призова живеещите в квартала да пазят съдове за смет.



"Разчитаме на съдействие от страна на жителите контейнерите да се използват по предназначение, за да поддържаме района чист и приветлив“, подчерта директорът на ОП "Чистота“.