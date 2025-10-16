Посланикът на Индия: България предлага конкурентни заплати и добри условия

© Възможностите за търговия и инвестиции между България и Индия бяха във фокуса на среща между представители на бизнеса и Н.Пр. г-н Арун Кумар Саху – извънреден и пълномощен посланик на Република Индия у нас. Събитието се проведе вчера в Конгресния център на "Тракия икономическа зона" (ТИЗ). Дипломатът подчерта, че потенциалът за сътрудничество между двете държави е особено голям, както в областта на високите технологии, иновациите и обмена на експертиза, така и в експорт на българско вино, например. Той насърчи нашите компании да стъпят по-уверено на азиатския пазар.



"Вие сте на точното място – "Тракия икономическа зона" е един от най-ярките примери в технологично отношение“, каза домакинът на срещата инж. Пламен Панчев, създател и изпълнителен директор на ТИЗ. Той представи ролята на Зоната в Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомаса към Аграрния университет – Пловдив, ръководен от проф. Петър Мандалиев, носител на швейцарско ноу-хау в областта.



Събитието бе организирано съвместно от Индийско-българската бизнес камара, Посолството на Индия, Пловдивската търговско-промишлена палата и ТИЗ.



"Все повече български компании наемат индийски работници, а ние водим активен диалог с правителството за по-лесен достъп на хора от трети страни до пазара на труда“, заяви д-р Петър Велев, председател на УС на Индийско-българската бизнес камара. Той допълни, че една от целите е популяризиране на българското образование сред индийските студенти.



Председателят на Пловдивската търговско-промишлена палата Симеон Тонев отбеляза ролята на ТИЗ и региона на Пловдив като индустриалното сърце на България, привличащо все повече международни партньори.



По време на срещата индийските представители споделиха, че все още има предизвикателства с визи за пътуване до България, които понякога се издават в рамките на месец-два. Посланик Арун Кумар Саху увери, че проблемът ще бъде частично решен чрез разширяване на консулския екип в българското посолство в Индия, което вече е започнало.



"България предлага конкурентни заплати и добри условия на труд, което я прави привлекателна дестинация за индийските специалисти“, подчерта още дипломатът. Той насърчи българските фирми да се обръщат към Посолството на Индия и Индийско-българската бизнес камара при изграждането на партньорства и навлизането на нови пазари.



В края на срещата посланик Саху покани българския бизнес да участва в предстоящата кръгла маса за успешни практики и ускорено навлизане на български технологии на индийския пазар.