Поне две години завършват проекта за пробива на Централна гара
Проектирането ще бъде възложено до края на месеца. Първият етап е свързан с малко намеси от страна на общината, което ще позволи движение по "Димитър Талев“ и "Македония“.
Първият вариант на връзки на подлеза с район "Южен" предвижда проектиране на светофарна уредба на изхода, бул. "Димитър Талев" да стане двупосочен и така ще има връзка с район "Централен" и "Голямоконарско шосе", уточни зам.-кметът на "Централен" инж. Тошо Пашов.
През втория етап предстоят отчуждителни процедури и тогава ул. "Македония“ ще получи целия си габарит и ще стигне до бул. "Александър Стамболийски“. За него предстои да се пусне поръчка за избор на изпълнител, след като се изготви проектирането ще се търси финансиране за реализиране. Според Тошо Пашов поне 2 години би отнело окончателния завършек на проекта.
Развръзките няма да засегнат по никакъв начин стадион "Тодор Диев", уточни кметът Костадин Димитров.
