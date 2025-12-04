ИЗПРАТИ НОВИНА
Показаха техниката, с която обследваха Околовръстното на Пловдив
Автор: Диана Бикова 07:56Коментари (4)1592
© Plovdiv24.bg
Екипът на Европейския център по транспортни политики показа част от апаратурата, която е използвана при целенасочената инспекция на 14-километровия участък на Околовръстното шосе на Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

"Ние сме единствените, които разполагат с професионална техника. Имаме уред за измерване на сцеплението, рефлектометър за пътна маркировка и т.н. Цялото оборудване е лицензирано в Европейския съюз. Благодарение на усилията на нашите членове сме успели да се оборудваме с неща, които държавата ги няма" - коментира Тодор Батков младши.

Дияна Русинова уточни, че в момента в България има един-единствен екип, който извършва целенасочени инспекции и единствено Европейският център разполага с оборудване, с което може да се извършват такива проверки. 

Към АПИ има Институт по пътища и мостове, но той е вътрешноведомствен, а, за да се гарантира коректна направата на целенасочената инспекция, тя трябва да е независима. Една институция не може да се самопроверява и няма как да е обективна, като се самопроверява, обясни Русинова.

Екипът на ЕЦТП има покана да направи такава инспекция след няколко месеца в Хърватия.



А Защо през ноща? Направете проверка в 17.30ч - там е тотална тапа!
+1
 
 
МАЛКОТО Батковче.Нещата взеха да лъсват.
0
 
 
А къде точно беше Европа и нейното законодателство, когато го направиха този аборт около Пловдив? Защо ли се чудя?! Те Мърсула не успяха да подведат под наказателна отговорност за милиарди евро злоупотреби по време на Ковид, та за един второкласен европейски път ли?! Та, така. Нямаш дипломи, но имаш оборудване! Яко!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

