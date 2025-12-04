© Plovdiv24.bg Екипът на Европейския център по транспортни политики показа част от апаратурата, която е използвана при целенасочената инспекция на 14-километровия участък на Околовръстното шосе на Пловдив, предава Plovdiv24.bg.



"Ние сме единствените, които разполагат с професионална техника. Имаме уред за измерване на сцеплението, рефлектометър за пътна маркировка и т.н. Цялото оборудване е лицензирано в Европейския съюз. Благодарение на усилията на нашите членове сме успели да се оборудваме с неща, които държавата ги няма" - коментира Тодор Батков младши.



Дияна Русинова уточни, че в момента в България има един-единствен екип, който извършва целенасочени инспекции и единствено Европейският център разполага с оборудване, с което може да се извършват такива проверки.



Към АПИ има Институт по пътища и мостове, но той е вътрешноведомствен, а, за да се гарантира коректна направата на целенасочената инспекция, тя трябва да е независима. Една институция не може да се самопроверява и няма как да е обективна, като се самопроверява, обясни Русинова.



Екипът на ЕЦТП има покана да направи такава инспекция след няколко месеца в Хърватия.



