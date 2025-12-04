ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Показаха техниката, с която обследваха Околовръстното на Пловдив
"Ние сме единствените, които разполагат с професионална техника. Имаме уред за измерване на сцеплението, рефлектометър за пътна маркировка и т.н. Цялото оборудване е лицензирано в Европейския съюз. Благодарение на усилията на нашите членове сме успели да се оборудваме с неща, които държавата ги няма" - коментира Тодор Батков младши.
Дияна Русинова уточни, че в момента в България има един-единствен екип, който извършва целенасочени инспекции и единствено Европейският център разполага с оборудване, с което може да се извършват такива проверки.
Към АПИ има Институт по пътища и мостове, но той е вътрешноведомствен, а, за да се гарантира коректна направата на целенасочената инспекция, тя трябва да е независима. Една институция не може да се самопроверява и няма как да е обективна, като се самопроверява, обясни Русинова.
Екипът на ЕЦТП има покана да направи такава инспекция след няколко месеца в Хърватия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 459
|предишна страница [ 1/77 ] следващата страница
Коментари (4)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 41 мин.
0
преди 1 ч. и 55 мин.
+1
преди 2 ч. и 32 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Емоционална среща в СУ "Никола Вапцаров" с актьори от филма "Един...
10:35 / 04.12.2025
Нездравословен въздух в Пловдив! Жители: Мирише лошо!
09:38 / 04.12.2025
В Кючука започнаха да изхвърлят боклуците си върху автомобили
09:01 / 04.12.2025
В Пловдив издирват 13-годишно момиче
08:20 / 04.12.2025
Кметът на Пловдив ще даде старт на санирането на блок
08:02 / 04.12.2025
Запалиха светлините на коледната елха в "Тракия"
20:51 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS