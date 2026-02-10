ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подменени са мантинели на важни съоръжения в Пловдив
Компрометираните участъци от съоръженията, увредени вследствие на пътнотранспортни произшествия, са изцяло реновирани. Предстои обследване на надлез "Родопи“, чиято цел е да установи мантинелите, които са амортизирани и подлежат на обновяване.
Припомняме, че през май 2024 г. бяха подменени всичките 100 оградни пана, разделящи двете пътни платна на бул. "Цар Борис III Обединител“ в участъка между бул. "Шести септември“ и бул. "Марица-юг“. Някои от тях бяха корозирали и негодни да изпълняват функцията си за безопасност на движението, поради което бяха заменени с поцинковани, с по-добри технически характеристики.
От януари 2026 г. започна и поетапна подмяна и монтаж на нови оградни пана с цел повишаване на пътната безопасност. Такива вече са поставени пред кметството на район "Източен“ на бул. "Шести септември“ № 274, пред Математическата гимназия, до КАТ – Пътна полиция и на бул. "Цар Борис III Обединител“.
