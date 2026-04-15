Пловдивската галеристка Олга Петрова е починала вчера в столична болница след боледуване. Тя си отиде на 63-годишна възраст.

"С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна Олга Петрова – основателка, вдъхновител и двигател на галерия "Аспект“.

Тя беше сърцето и душата на това пространство – човекът, който с любов, отдаденост и безкрайна енергия превърна галерията в дом за изкуството и среща на сродни души.

Олга оставя след себе си не просто галерия, а жива общност, създадена с вкус, визия и голямо сърце. Нейната светлина ще продължи да живее във всяка изложба, във всяка картина и във всеки спомен.

Всички, които желаят ще могат да ѝ окажат своето уважение и да се сбогуват с нея на 17 април,петък, в 11:00 часа в храм "Свети Архангел Михаил".", съобщиха от екипа на галерия "Аспект".

