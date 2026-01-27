ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Личо Стоунса
Първата китара прави заедно с баща си, който е дърводелец. През 70-те е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова. Има тригодишен любовен романс с примата, след което се разделят.
