Опера Пловдив разширява своето присъствие в градската среда с нови, модерни афишни колони, разположени на най-комуникативните точки в централната част на Пловдив. Стилните съоръжения са част от стратегията на институцията за по-висока видимост и вече представят актуалната програма, следвайки модела на големите европейски културни центрове като Виена и Залцбург.

Инициативата се реализира с финансовото съдействие на д-р Петко Арнаудов – най-големият дарител на Опера Пловдив, който подпомага и обновяването на инструментариума на оркестъра, съобщиха от държавната институция за Plovdiv24.bg.

Новите съоръжения представляват мобилни, съвременно проектирани колони, които са осветени през нощта, превръщайки се в елегантен акцент в Пловдив. Те са разположени на стратегически места с интензивен пешеходен поток - района на Централна поща и Римския стадион, квартал "Капана“ и пред сградата на БНБ,

до Пешеходния мост и до Юг-Енерго.

Предстои мащабът на проекта да излезе извън пределите на града, като нова афишна колона ще бъде поставена и на централна локация в Асеновград.

Модерните съоръжения ще играят ключова роля за популяризирането на мултижанровата програма на престижния фестивал Opera Open. И през този сезон форумът ще предложи продукции с участието на световноизвестни артисти, затвърждавайки позицията на Пловдив като водеща дестинация за културен туризъм на европейската карта.