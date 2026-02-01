ИЗПРАТИ НОВИНА
По-евтин билет в градския транспорт на Пловдив от днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:42Коментари (0)751
© Plovdiv24.bg
От днес цената на билета за градския транспорт в Пловдив е променена. Пловдивчани и гостите на града вече ще плащат по 50 евроцента, което се равнява на 98 стотинки, за еднократно пътуване.

Намалението е във връзка с въвеждането на еврото. До 31 декември 2025 г. цената на хартиения билет беше 1 лев.

От 1 януари 2026 г., след превалутирането, стойността му стана 0,98 лв. или 0,51 евро. С цел улеснение както на пътуващите, така и на служителите в градския транспорт, общинската администрация предложи закръгляне надолу и намаление с 1 евроцент- до 0,50 евро.

Промяната важи единствено за хартиения билет. Цените на преференциалните карти за ученици, студенти и пенсионери, както и стандартните абонаментни карти, остават непроменени към момента.

Припомняме, че от няколко години в Пловдив тече безуспешен процес по въвеждане и надграждане на електронна билетна система, включително премахване на хартиените билети и кондукторското таксуване. Докато в по-големите градове на страната отдавна са забравили за малките хартиени билетчета и разполагат с модерни системи и пълна, актуална информация за движението на превозните средства, в Пловдив гражданите все още чакат възможността да закупуват билети по съвременен и удобен начин.

Ниската цена на билета за градския транспорт в Пловдив обаче е по-скоро "прах в очите“. Не бива да се забравя, че превозвачите получават субсидии и компенсации от държавата и общината за преференциалните карти и нерентабилните линии- средства, които в крайна сметка отново идват от джоба на гражданите.


