|Пловдивски адвокат за убитите в хижата: Такива неща съм гледал само в холивудски филми
"Чета разказа на кмета на годечкото село Гинци и ми се струва невероятна тази история - отряд тежко въоръжени мъже, живеят в отдалечена и труднодостъпна планинска хижа, провъзгласили се за горски рейнджъри, превърнали околността в соствената територия, до която не допускат местните хора и туристи, охранявайки я с камери по дърветата и дронове, накрая приключваща с професионална екзекуция на трима души, застреляни в главите и опожаряване на крепостта.
Такива неща съм гледал само по холивудските филми за сепаратистки и неофашистки организации в щатите, само дето обикновенно в тях накрая пристигат агентите на ФБР и държавата побеждава.
При нас както винаги държавните служби отсъстват и идват на финала да броят труповете и да ни поднасят нелепите си коментари, от които личи пълната липса на професионализъм и на каквато и да е обективна информация.".
Колегата му Красимир Елдъров разсъждава:
"Някой вярва ли, че щом кметът на селото знае за обитаваното от тежко въоръжени мъже място, с поставени наоколо камери за видеонаблюдение, с постоянен контрол на преминаване и достъп в района на "хижата", че службите за борба с тероризма от МВР и ДАНС нищо не знаят?
Явно има много обстоятелства, които ще се наложи да станат публично достояние".
