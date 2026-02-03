ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивски адвокат за убитите в хижата: Такива неща съм гледал само в холивудски филми
Автор: Георги Кирилов 14:36Коментари (0)4228
©
Снимката е илюстративна
Пловдивският адвокат Стефан Левашки, специалист в наказателното право,  коментира случая с трите трупа в старопланинската хижа край прохода Петрохан:

"Чета разказа на кмета на годечкото село Гинци и ми се струва невероятна тази история - отряд тежко въоръжени мъже, живеят в отдалечена и труднодостъпна планинска хижа, провъзгласили се за горски рейнджъри, превърнали околността в соствената територия, до която не допускат местните хора и туристи, охранявайки я с камери по дърветата и дронове, накрая приключваща с професионална екзекуция на трима души, застреляни в главите и опожаряване на крепостта.

Такива неща съм гледал само по холивудските филми за сепаратистки и неофашистки организации в щатите, само дето обикновенно в тях накрая пристигат агентите на ФБР и държавата побеждава.

При нас както винаги държавните служби отсъстват и идват на финала да броят труповете и да ни поднасят нелепите си коментари, от които личи пълната липса на професионализъм и на каквато и да е обективна информация.".

Колегата му Красимир Елдъров разсъждава:

"Някой вярва ли, че щом кметът на селото знае за обитаваното от тежко въоръжени мъже място, с поставени наоколо камери за видеонаблюдение, с постоянен контрол на преминаване и достъп в района на "хижата", че службите за борба с тероризма от МВР и ДАНС нищо не знаят? 

Явно има много обстоятелства, които ще се наложи да станат публично достояние".


Още по темата: общо новини по темата: 10
03.02.2026 Жител на най-близкото до хижата с труповете село: Идваха ученички, убитите бяха проблемни хора
03.02.2026 Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни
03.02.2026 Дечо, Ивайло и Пламен са тримата убити в хижата
03.02.2026 Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
03.02.2026 Трите трупа в хижата: Ритуално самоубийство?
02.02.2026 Мъже с автомати са охранявали хижата, където бяха открити трима мъртви
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пътник: Шофьорът ми поиска касова бележка, за да види дали ми е з...
13:06 / 03.02.2026
Принудително иззеха общински имот в "Западен", ползван незаконно ...
13:14 / 03.02.2026
Досиетата Титюков: Братя "получават" социални плащания, докато са...
12:26 / 03.02.2026
Пловдив води по разрешителни за строеж с голяма преднина пред дру...
12:07 / 03.02.2026
Бизнесмен от Пловдив: Нямаме друг избор освен да вдигнем цените, ...
11:47 / 03.02.2026
Двегодишно дете пострада при пожар в къща в Пловдив
10:52 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мащабна акция в митница Пловдив, арестуваха директора
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: