В края на изборния ден е имало стотина души в училище "Димитър Талев" в Пловдив, които искаха да гласуват. Опашките са били факт през целия ден.

"Днес за четвърти път излизам, за да гласувам. Малко преди края на вота най-после имах успех. Всички пъти, в които опитвах да дам своя вот, имаше 30-40 души опашка пред секцията. Никога не е имало толкова много хора", обясни дамата.

"Имаше много хора и затова прецених, че ще е по-добре по-късно да гласувам", каза за bTV последният човек, който ще гласува в секцията в Пловдив.

Plovdiv24.bg вече съобщи, че изборният ден на територията на целия град Пловдив приключи. Първо това се случи в районите “Тракия", “Източен", “Централен" и “Северен", докато пред 57-ма СИК в пловдивския район "Южен" имаше опашка от желаещи да гласуват, а също и в "Западен" - пред една секция. Тези опашки вече са в миналото и краят на гласуването е факт и там.

Сигнали за нарушения са постъпвали през целия ден, но те не са съществени, а са били свързани с конкретни казуси. Най-често в сигналите е било оплакването, че машините са издавали така наречената бяла бюлетина. Седем са дефектиралите машини в Пловдив град и те са били подменени, съобщи Калоян Сухоруков, председател на 16-а Районна избирателна комисия.

Данните към момента

Според моментните данни на "Тренд" хората на Румен Радев събират 39.2% подкрепа, докато вторите ГЕРБ - едва 15%. Трета е коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" - 13.3%. Четвъртото и петото място са съответно за ДПС-Ново начало (8,1%) и "Възраждане" (5.0%). Малко над бариерата за влизане в парламента е "БСП – Обединена левица" (4,2%). Под чертата засега остават формациите "Сияние" (3,1%), МЕЧ (2,7%), "Величие" (2,4%), АПС (2,1%), "Има такъв народ" (1,6%) и "Синя България" (0,7%).

Избори за 52-ро Народно събрание

България гласува на предсрочните парламентарни избори, от които ще бъде определен съставът на 52-рото Народно събрание. Изборният ден започна в 7:00 часа и по правило приключва в 20:00 часа, като може да бъде удължен до 21:00 часа, ако пред секциите има чакащи избиратели. Право на глас имат 6 575 151 души по избирателните списъци, а в страната са разкрити 12 721 секции, включително подвижни, болнични и специализирани.

Какво е екзитпол?

Думата идва от английското exit poll (буквално "допитване на изхода“). Това е сондаж, който се провежда от социологически агенции в самия изборен ден. За разлика от анкетите, които четем преди изборите (които питат "За кого смятате да гласувате?“), екзитполът пита: "За кого току-що гласувахте?“.

Как се прави проучването?

Социологическите агенции избират определен брой "представителни“ секции в цялата страна. Пред тях стоят анкетьори, които спират всеки втори, пети или десети гласоподавател (според определена стъпка). Избирателят попълва анонимна анкетна карта, която имитира истинската бюлетина. Екзитполът е най-точният вид социологическо проучване, но той не е официален резултат.