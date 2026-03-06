Пловдивчанка твърди, че шефът й италианец я е ударил с ръка, след като тя отказала да подпише поискани от нея писмени обяснения.Жената започнала работа в италианската фирма "Тике МР" ЕООД през пролетта на 2024 г. Основната дейност на компанията е проектиране, производство, монтаж и търговия с материали от пластмаса и метал. Ангажиментът й бил да сглобява детайли. На 7 май 2025 г. била дисциплинарно уволнена за нарушаване на трудовата дисциплина и завела съдебно дело за неправомерно освобождаване от работа. Със съдебно решение е възстановена на работа от 2 декември 2025 г.В следващите три месеца ползвала платен отпуск, неплатен отпуск и болнични и реално се явила на работното си място на 2 март 2026 г. На 5 март по обяд, докато си стояла мирно на работното място, шефът й Микеле Терлици поискал да подпише писмени обяснения, но тя отказала. Тогава той започнал да отправя заплахи на италиански език, размахал чук и я ударил с ръка. "Ще правиш, което ти казваме, а не каквото искаш ти! - заявил работодателят.Извикана била полиция и линейка. Жената е изпратила официално писмо, в което казва:"Въпреки че към 8.00 ч. сутринта на дата 06.03.2026 г. година аз се водя законен служител на фирмата, тъй като съм възстановена много скоро от съда със съдебно решение, аз няма да дойда във фирмата сутринта.Със своите си действия на дата 05.03.2025 г., около 12.30 ч. вие събудихме у мен основателен страх! Страх, както за живота ми, така и за здравето ми. По този повод беше извикана и линейка, освен полиция. Това беше констатирано с протокол.Размахването на чук срещу мен със заплахи на италиански език, в момент, в който изпълнявам служебните си задължения, удрянето на дясната ми ръка от вас на работното ми място, принудата, която се опитахте да ми окажете да подпиша документ, с който не съм съгласна, инсценирането на събития с цел да възпрепятствате съдебното решение по възстановяването ми на работа - всичко това представлява противозаконно поведение на работодател към работник.Българското законодателство е доста строго спрямо подобни действия от работодател. Господин Терлици, вие се намирате на българска територия и сте задължен да спазвате българските закони, в противен случай ще носите последствия от действията си".Според жената ситуацията е инсценирана, за да се оправдае повторното й дисциплинарно уволнение. Освен това твърди, че работодателят й е обжалвал всички законно представени болнични и по този начин е оставена без никакви доходи. Обърнала се за съдействие към много институции, включително до Инспекцията по труда и до министър-председателя. Жената твърди, че този човек (б.р. шефът италианец) и самата фирма й влияят на здравето.