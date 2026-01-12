ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка поиска да изтегли 300 евро, но получи 250 и лист хартия. Банката й се извини
Йорданка Калоферова отива до кварталния баномат да изтегли първата си заплата в новата валута. Заявката е за 300 евро. Съответно вътре между банкнотите имаше бяла оризова хартия.
"Седя, гледам и не вярвам на очите си изобщо какво се случва и дали това е възможно. Пет банкноти от 50 евро и едно листче оризова хартия. Проверих веднага в онлайн банкирането и там ги отчетоха като 300 евро", сподели Йорданка пред БТВ.
Потърпевшата показа изтеглените пари от банката през банкомата и прави безуспешен опит да се свърже по телефона, написан за спешни случаи.
"15 минути нямах никакъв отговор", уточни Йорданка. Жената отива в дежурен в събота банков клон и подава жалба.
"Нямам си на идея изобщо как може да се случи. Предполагам, по най-близката логика, че има хартийки между парите да не слепват. Явно е станала някаква грешка при банкомата Това е абсурд, просто пълен абсурд", добави Калоферова.
Обяснението на банката е следното: Инцидентът е рядък и най-вероятната причина е човешка грешка при зареждането на банкомата, когато не е била премахната предпазната лента върху банкнотите.
Разликата в изтеглената сума вече е възстановена по сметката на клиентката. Тя получи и извинение от банката.
