Пловдивчанка даде на шофьор 2 евро за билет в градски автобус, той й върна 2 лева

© Снимката е илюстративна Здравейте. Свързвам се с Вас, за да споделя поредния абсурден случай от ежедневието на пътуващите с градския транспорт в Пловдив, който ясно показва защо все повече хора го избягват, когато имат възможност.



Така читателка на Plovdiv24.bg започва разказа си за неприятно изживяване в масовия градски транспорт на Пловдив. И обяснява ситуацията:



"На 08.01.2026 около 15:50 ч. се качих в автобус по линия 93 на спирка "Второ ДКЦ". Разполагах с банкноти от 10 и 20 лв., които по старо правило предизвикват недоволство у шофьорите, както и с монета от 2 евро. Попитах дали мога да платя с евро при качването си. Шофьорът ме увери, че това е възможно, като уточни, че рестото ще бъде върнато в лева. Съгласих се.



Цената на билета беше 1 лев (0,51 евро). След като му дадох 2 евро (3,91 лв.), той ми върна 2 лева. Когато обърнах внимание, че при фиксирания курс рестото следва да бъде 2,91 лв., шофьорът реагира с раздразнение. В последвалия разговор дори заяви, че съм му дала "4 лева", което показва пълното му объркване в изчисленията.



Опитах спокойно да му покажа изчислението с калкулатор, за да изясним ситуацията, но вместо нормална реакция получих крясъци, агресивен тон и настояване "да си взема еврото и да се махам от автобуса", защото съм се "пазаряла".



Смятам това поведение за абсолютно недопустимо - не само заради грешното ресто, а заради поредния пример за унизително и неуважително отношение спрямо пътниците. Шофьорът дори отказа да погледне калкулатора, което ясно показва нежелание за съдействие и демонстративно пренебрежение към пътниците.



И тук логично възниква въпросът: Кога Пловдив най-после ще има нормален градски транспорт - с обучен персонал, коректно обслужване и елементарно уважение към пътниците?



Поуката от случая е проста: Еврото може и да е законно платежно средство, но в градския транспорт то очевидно все още се възприема като екзотична валута, чието използване е на собствен риск и с вероятност да приключи с конфликт, вместо с билет.



С уважение - гражданка на Пловдив"