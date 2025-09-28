ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанка: Този индивид е паркирал луксозния си автомобил тотално малоумно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:57Коментари (0)90
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Читателка на Plovdiv24.bg реши да ни изпрати снимки на безумно паркиране на бул. "Васил Априлов". Случката е отпреди няколко дни, но и до днес буди възмущение. Ето и подробностите:

Здравейте,

Пиша Ви във връзка с поредното безумие на което ставам пряк свидетел. Става въпрос за новооткритото платно на булевард "Васил Априлов". Този индивид е паркирал луксозния си автомобил тотално малоумно - както се вижда от снимките - заема едно по-широко място (на което обикновено паркират бусове, защото са по-широки), пространството, което не е обособено за паркиране зад уличното осветление, както и следващото стандартно паркомясто. За съжаление забелязах това след работно време и съответно нито общината, нито КАТ си отговарят на служебните телефони. 

Не мога да разбера какво си мислят тези хора, че всички новоизградени паркоместа им се полагат? Едно - окей, няма проблем, даже и да е по-широко, ама две за такава малка кола си е направо гавра за хората в квартала, които разчитат на тези парко места.

Явно регистрационният номер СВ2222ТА е толкова специален, че е над нещата.

Надявам се, че през Вашата медия ще се даде гласност на новоизнилналия проблем.


