© Plovdiv24.bg виж галерията Читателка на Plovdiv24.bg реши да ни изпрати снимки на безумно паркиране на бул. "Васил Априлов". Случката е отпреди няколко дни, но и до днес буди възмущение. Ето и подробностите:



Здравейте,



Пиша Ви във връзка с поредното безумие на което ставам пряк свидетел. Става въпрос за новооткритото платно на булевард "Васил Априлов". Този индивид е паркирал луксозния си автомобил тотално малоумно - както се вижда от снимките - заема едно по-широко място (на което обикновено паркират бусове, защото са по-широки), пространството, което не е обособено за паркиране зад уличното осветление, както и следващото стандартно паркомясто. За съжаление забелязах това след работно време и съответно нито общината, нито КАТ си отговарят на служебните телефони.



Не мога да разбера какво си мислят тези хора, че всички новоизградени паркоместа им се полагат? Едно - окей, няма проблем, даже и да е по-широко, ама две за такава малка кола си е направо гавра за хората в квартала, които разчитат на тези парко места.



Явно регистрационният номер СВ2222ТА е толкова специален, че е над нещата.



Надявам се, че през Вашата медия ще се даде гласност на новоизнилналия проблем.