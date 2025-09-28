ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка: Този индивид е паркирал луксозния си автомобил тотално малоумно
Здравейте,
Пиша Ви във връзка с поредното безумие на което ставам пряк свидетел. Става въпрос за новооткритото платно на булевард "Васил Априлов". Този индивид е паркирал луксозния си автомобил тотално малоумно - както се вижда от снимките - заема едно по-широко място (на което обикновено паркират бусове, защото са по-широки), пространството, което не е обособено за паркиране зад уличното осветление, както и следващото стандартно паркомясто. За съжаление забелязах това след работно време и съответно нито общината, нито КАТ си отговарят на служебните телефони.
Не мога да разбера какво си мислят тези хора, че всички новоизградени паркоместа им се полагат? Едно - окей, няма проблем, даже и да е по-широко, ама две за такава малка кола си е направо гавра за хората в квартала, които разчитат на тези парко места.
Явно регистрационният номер СВ2222ТА е толкова специален, че е над нещата.
Надявам се, че през Вашата медия ще се даде гласност на новоизнилналия проблем.
