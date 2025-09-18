ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка: Или са некадърни, или го правят нарочно!
"Здравейте, принудих се да се обърна към медиите, понеже след подаден сигнал до съответните служби получих единствено "Благодаря за сигнала" (разбирай "Гледай си работата")!
Пловдив от петия град по задръствания се превръща в първия в тази класация. Защо трябва да чакаме на червени светофари коли, които не минават?
Един от многото примери:
Заради затвореното източно платно на "Царевец" в момента всички автомобили, които идват от "Солунска“, завиват надясно. Защо са принудени да чакат за десен завой без пресичащ поток на безсмислено червено?
Или тези, на които им плащаме заплатите, са некомпетентни, или всичко се прави умишлено!
Тапите в града са непоносими! Това е Пловдив, не е Лос Анджелис да пътувам по 1 час до работа!"
