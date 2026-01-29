Пловдивчанка: Беше като във филм на ужасите!

© Пловдивчанка съобщи за нещо наистина обезпокоително, което е видяла преди ден в Пловдив:



Здравейте, пиша този пост с гняв, страх и пълно възмущение. Това, което се случва, е абсолютно недопустимо.



Във вторник, между 18:00 и 18:30 ч., в района до "Лидл" и "Декатлон" на бул. "Освобождение“ в "Тракия", станах свидетел на изключително ужасяваща и опасна ситуация, която очевидно за никого не е проблем.



А това е час, в който деца се прибират от училище. На мястото имаше група хора в тежко наркотично състояние – напълно неадекватни, агресивни, плашещи, приличащи на зомбита.



Не говоря просто за "грозна гледка“, а за реална опасност. Едно момче – паднало на земята и прегръщащо дърво. Друго – катерещо се като обезумяло по лостовете и дърветата като катерица. Трето – в кучешката клетка.



А други буквално изскачаха от храстите и дърветата, с резки, некоординирани движения, като във филм на ужасите. Това е адски стряскащо. Дори за възрастен човек.



А сега си представете: дете, което се прибира само от училище; възрастен човек; човек със сърдечно заболяване, на когото такова нещо изскача внезапно пред очите.



Някой изобщо мисли ли какви могат да бъдат последствията? Ситуацията стана още по-сериозна, когато четвърти мъж се появи и тръгна директно срещу мен, а след това започна да ме следва.



Наложи се да бягам. Добре че бях с мъж. Ако бях сама – не знам и не искам да си представям как можеше да завърши това. Подадох сигнал на 112. Обясних подробно. Увериха ме, че ще изпратят патрул.



30 минути по-късно – никой. Нито полиция. Нито проверка. Нито реакция. Хората просто изчезнаха и всичко приключи… до следващия път. И тук идват въпросите, които всички трябва да си зададем:



Какво правим, когато на това място попадне дете на 12, 13 или 15 години, което се прибира само?



Какво става, ако възрастен човек или човек със сърдечен проблем се уплаши фатално?



Кой поема отговорност за страха, за травмата, за евентуален инцидент?



Колко сигнала трябва да се подадат, за да се вземе реална мярка?



Чакаме ли да стане най-лошото, за да кажем "Ами да, имаше сигнали“?



Това не е единичен случай. Това се случва всеки ден, по всяко време – сутрин, обед, вечер. И явно е напълно нормално… докато не пострада някой. Докато не стане трагедия.



Пиша този пост не за лайкове, а като предупреждение: Родители – говорете с децата си. Хора от квартала – внимавайте, бъдете нащрек.



Не си затваряйте очите, защото утре това може да се случи на вас, на ваш родител или на вашето дете.



А към отговорните институции, ако изобщо някой чете това:



Докога?



Колко още сигнала трябва да има?



Колко още хора трябва да се уплашат или да пострадат?



Или ще чакаме да стане трагедия, за да реагираме "навреме“?



За всички, които ще питат "защо не си снимала по-рано“:



Когато ситуацията се случваше, нямах възможност да вадя телефон. Бях силно уплашена и в един момент бях гонена. В такава ситуация човек мисли как да се спаси, не как да снима.