Пловдивчанка: 1350 лева за ресторант на Нова година не са по джоба на семейството ми
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:48 / 27.11.2025Коментари (7)9642
© Facebook
Офертите за посрещането на новата 2026 година в Пловдив стават все по-абсурдни и шокиращи. Тези хора не познават парите и си мислят, че Пловдив е Ню Йорк и ще ядем в най-скъпия ресторант в Манхатън, споделя читателка на Plovdiv24.bg. в сигнал до нас. 

Жената е разгледала предложенията на ресторантите в града за новогодишната нощ. Изведнъж в Фейсбук и попада оферта на новооткрит луксозен ресторант в града на бул."Дунав". 

Кувертът включва 5-степенно гурме меню и пакет от премиум напитки - Коктейл, избор от: 50 мл. Macallan (12 г.) или 50 мл. Grey Goose, чаша шампанско неограничени безалкохолни напитки и вода, като и неограничени топли напитки  кафе, чай, горещ шоколад. Освен музикалната програма на място ще се проведе и томбола. 

Цената за това преживяване е 450 лева за възрастен и 250 лева за дете до 11 години. 

"Шокирана съм. Ние сме двама възрастни и един тийнейджър. Ако искам да си позволя лукса на това заведение, трябва да дам 1350 лева. Сигурно ще е страхотно, но благодаря. Ще пропусна. Разбирам, че е празник и цените са други, но може ли такова нещо? Като не ми е по джоба, няма да отида, но не прекаляваме ли?"


Близо 30 години с приятели винаги наемахме едно малко заведение по повод Нова година само за нас - близо 40 човека се събирахме. Преди 7 години решихме да отидем на ресторант с куверти. Всичко беше добре, докато някой от напилите се празнуващи не извади боен пистолет и започна да стреля. Дотук беше с ресторанти за празници за нас. Българинът, напие ли се не мисли, особено ако е някой самозабравил се бизнесмен.
+2
 
 
Най ми е готино в къщи ,да си ударя една ракийка и едно винце,па да си легна и се наспа ,новата година като старата!Да се веселя ,че още една година от живота ми е минус,щях ако е в плюс!
+3
 
 
Абсолютно, вече повече от 15 години нито ресторанти, нито курорти. Най - ми е спокойно в къщи с приятели.
+2
 
 
И въпреки това ресторантът, а и другите като него ще се напълнят. Има вече богати хора, това е истината. Има и харчещи хора, т.е. по-младите, под 50 години. По-старите дори и имат пари няма да плащат такива измислени цени.
+1
 
 
Не се разбра сега хвали ли се или се жалва :)
+7
 
 
отдавна съм отказала да ползвам ресторант на НГ. Били сме по принцип , преди години и то няколко пъти.Първо ,не може да се изяде всичко , което се сервира, ядки, предястия, ястия, десерти. Половината остава.Второ, много шум, музика, не можеш и една приказка да си кажеш с компанията.Трето, около 12 часа се започват чалгаджийски музики и песни, които не понасям. Повечето клиенти вече са доста на градус и започват изпълнения от сорта, търкаляне по земята, събличане на част от облеклото , просто ужас.била съм и на по-скъпи заведения и на по посредствени едно и също.в повечето случаи за да събират куверти и пари са натъпкали хора до козирката , просто едвам ставаш от стола не може да се мръдне, маса до маса, стол до стол. Дансингът пълен ,блъскат те лакти , задници от ляво и дясно.та за тези пари предпочитам да си приготвя ястия, да си купя подаръци и да си поканя приятни хора, дето и ще си говорим и ще се весемлим.Ресторант - не.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: