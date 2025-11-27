Пловдивчанка: 1350 лева за ресторант на Нова година не са по джоба на семейството ми

© Facebook Офертите за посрещането на новата 2026 година в Пловдив стават все по-абсурдни и шокиращи. Тези хора не познават парите и си мислят, че Пловдив е Ню Йорк и ще ядем в най-скъпия ресторант в Манхатън, споделя читателка на Plovdiv24.bg. в сигнал до нас.



Жената е разгледала предложенията на ресторантите в града за новогодишната нощ. Изведнъж в Фейсбук и попада оферта на новооткрит луксозен ресторант в града на бул."Дунав".



Кувертът включва 5-степенно гурме меню и пакет от премиум напитки - Коктейл, избор от: 50 мл. Macallan (12 г.) или 50 мл. Grey Goose, чаша шампанско неограничени безалкохолни напитки и вода, като и неограничени топли напитки кафе, чай, горещ шоколад. Освен музикалната програма на място ще се проведе и томбола.



Цената за това преживяване е 450 лева за възрастен и 250 лева за дете до 11 години.



"Шокирана съм. Ние сме двама възрастни и един тийнейджър. Ако искам да си позволя лукса на това заведение, трябва да дам 1350 лева. Сигурно ще е страхотно, но благодаря. Ще пропусна. Разбирам, че е празник и цените са други, но може ли такова нещо? Като не ми е по джоба, няма да отида, но не прекаляваме ли?"