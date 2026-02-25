Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, могат да ги подменят безплатно с екоуреди

© Жителите на Пловдив, които все още се отопляват на дърва или въглища, могат да подменят старите си уреди с по-икономични и екологични решения безплатно. Това става възможно чрез проект на Община Пловдив за подобряване на качеството на атмосферния въздух.



Кандидатстването е вече отворено, а заявления могат да се подават на място в проектния офис на Централна поща, онлайн чрез сайта plovdivcleanair.com или на телефон 0888 330 393.



От общината предупреждават да не се разглобяват или изнасят старите уреди преди извършване на оглед на място. Подмяната се извършва след посещение и проверка.



Одобрените участници ще могат да изберат между климатик, термопомпа или пелетна камина като ново отоплително решение.



Промяната е препоръчително да се направи своевременно, тъй като от 1 октомври 2027 г. в Пловдив влиза в сила наредба, която забранява използването на дърва и въглища за отопление.