ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, могат да ги подменят безплатно с екоуреди
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:02Коментари (1)555
©
Жителите на Пловдив, които все още се отопляват на дърва или въглища, могат да подменят старите си уреди с по-икономични и екологични решения безплатно. Това става възможно чрез проект на Община Пловдив за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Кандидатстването е вече отворено, а заявления могат да се подават на място в проектния офис на Централна поща, онлайн чрез сайта plovdivcleanair.com или на телефон 0888 330 393.

От общината предупреждават да не се разглобяват или изнасят старите уреди преди извършване на оглед на място. Подмяната се извършва след посещение и проверка.

Одобрените участници ще могат да изберат между климатик, термопомпа или пелетна камина като ново отоплително решение.

Промяната е препоръчително да се направи своевременно, тъй като от 1 октомври 2027 г. в Пловдив влиза в сила наредба, която забранява използването на дърва и въглища за отопление.


Още по темата: общо новини по темата: 499
23.02.2026 Идва ли мръсен въздух в Пловдив от община "Родопи"?
23.02.2026 Анализират възможните терени за изграждане на буферни паркинги на територията на Пловдив
20.02.2026 ПП–ДБ призовава пловдивчани да се включат в обсъждането на "белия билет" при мръсен въздух
17.02.2026 Не позволиха на фирма в Пловдив да гори трици и изрезки от мебелни
плоскости
14.02.2026 Само един участник в ЗОП-а за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии
05.02.2026 Обявиха наново поръчката за камери за зоните с ниски емисии в Пловдив
предишна страница [ 1/84 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
А като пуснат тока за населението на свободния пазар и сметките нараснат повече от пенсиите които получават, какво ще правят хората? А като спре тока през зимата в някоя снежна виелица, как ще се топлят хората? И нали дървата са възобновяемо гориво, не изкопаемо като въглищата? Т.е дървата са екологично гориво. Защо ги махат? А пелети може...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Труп на мъж е открит до училище в Пловдив
10:00 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпва в длъжност без фанфа...
09:05 / 25.02.2026
"България – изповед в песен" в навечерието на 3 март в Пловдив
23:10 / 24.02.2026
Над 15 000 души работят за каузата на БЧК в Пловдивска област
22:21 / 24.02.2026
Украинската общност в Пловдив отбеляза четири години от войната
20:44 / 24.02.2026
Шофьори газят зелени площи и тротоари в "Западен", антипаркинг ко...
19:36 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Бюджет 2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: