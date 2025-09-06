ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин се отказа от титлата "Мистър Планет България", за да бъде до семейството си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:02
©
25-годишният пловдивчанин Асен Щерев, отличен за участие в международния конкурс "Мистър Планет България“, изненадващо се отказа от възможността да продължи кариерата си като модел.

Причината – семейството.

"То е най-важното нещо за мен. В днешно време най-близките ти приятели са именно семейството ти“, сподели Асен.

Той подчертава, че не може да загърби близките си заради лични амбиции:

"Не мога да пренебрегна семейството си, само за да бъда щастлив. Аз съм щастлив, когато семейството ми е пълноценно, здраво и щастливо.“

С решението си младият пловдивчанин даде пример, че понякога най-голямата победа не е сцената и прожекторите, а изборът да останеш до хората, които обичаш.

 

 



