Пловдивчанин се отказа от титлата "Мистър Планет България", за да бъде до семейството си

© 25-годишният пловдивчанин Асен Щерев, отличен за участие в международния конкурс "Мистър Планет България“, изненадващо се отказа от възможността да продължи кариерата си като модел.



Причината – семейството.



"То е най-важното нещо за мен. В днешно време най-близките ти приятели са именно семейството ти“, сподели Асен.



Той подчертава, че не може да загърби близките си заради лични амбиции:



"Не мога да пренебрегна семейството си, само за да бъда щастлив. Аз съм щастлив, когато семейството ми е пълноценно, здраво и щастливо.“



С решението си младият пловдивчанин даде пример, че понякога най-голямата победа не е сцената и прожекторите, а изборът да останеш до хората, които обичаш.











