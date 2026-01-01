ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Вие сте тотални олиго***ни. Не ми се разваляше първия ден от новата година!!!
Със сигурност ще имате нужното посещение в първия работен ден.
Банкноти от 100лв. Не се приемали.
На банкнота от 50лв. (пред мен жената) - Нямали да върнат.
Левове нямат!
Евро нямат.
Карти не приемали!
Това било ТЯХНА политика..
По думите на Управителката - так било в Кауфланд и Лидъл?!?!
Подобна ситуация със следващ магазин.
Там поне приемат 100лв. Но връщат в левове.
Понеже не съм олигофрен гледам да напазарувам почти до 100 лв. за да мога да улесня хората.
Просто жената сподели, че хората не са спали за да отидат със едри пари да си купят нещо дребно за да получат евро.
Питам се: Колко голям олигофрен трябва да си за да го направиш това?
Явно в България олигофрените са много, Мъка, Мъка, Мъка......
На всички други - Весели празници и спорна и успешна Нова Година.
