Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:55
©
ТМаркет ул. "Йордан Гавазов" 23, Това написа във фейсбук пловдивчанинът Красимир Каракашев, след като днес е трябвало да посети търговския обект.

Вие сте тотални олиго***ни. Не ми се разваляше първия ден от новата година!!!

Със сигурност ще имате нужното посещение в първия работен ден.

Банкноти от 100лв. Не се приемали.

На банкнота от 50лв. (пред мен жената) - Нямали да върнат.

Левове нямат!

Евро нямат.

Карти не приемали!

Това било ТЯХНА политика..

По думите на Управителката - так било в Кауфланд и Лидъл?!?!

Подобна ситуация със следващ магазин.

Там поне приемат 100лв. Но връщат в левове.

Понеже не съм олигофрен гледам да напазарувам почти до 100 лв. за да мога да улесня хората.

Просто жената сподели, че хората не са спали за да отидат със едри пари да си купят нещо дребно за да получат евро.

Питам се: Колко голям олигофрен трябва да си за да го направиш това?

Явно в България олигофрените са много, Мъка, Мъка, Мъка......

На всички други - Весели празници и спорна и успешна Нова Година.


От 30 години се знае, че този момент ще дойде и цяла година се говори и обяснява и пак някой не разбрал. Абсолютни тъпанари. Всеки с мозък повече от охлюв знае, какво предстои и как да се подготви. Точно на първи януари ли тръгнахте да пазарувате? Абсолютно всеки, който изпитва някакви трудности, и неудобства от смяната на валутата е пълен тъпанар и няма право да се оплаква, защото е сам си е виновен. Умните и интелигентни и предвидливи хора са готови за смяната и след няколко месеца, когато всичко отшуми, ще останат само подигравките към тъпанарите, които до последно не могат да приемат нещо толкова хубаво.
0
 
 
В един магазин платих с Евро и ми върнаха рестото в лева, и ми стана едно хубаво
0
 
 
Защо точно на първи януари след като магазините още нямат оборот ще тръгне някой да дава едри банкноти левове? И как толкова е закъсал, че трябва да ходи до магазин, всичко ли са изяли предната вечер?
0
 
 
В Тмаркет на Новотела всичко е ок. Приемат левове и връщат евро. Явно при вас някоя мисирка не си е свършила работата!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

