ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанин благодари на шофьор на автобус
Уважаеми г-н Петко Ангелов, уважаеми мениджъри на градския автобусен транспорт в град Пловдив, уважаема редакция!
Пиша Ви, защото шофьор от системата на градския транспорт в Пловдив позвъни на семейство ми с информация за намерена в автобуса вещ на дъщеря ми.
Телефонът на дъщеря ми не е скъп, но има голяма сантиментална стойност за нея. Шофьорът е видял пропуснатите обаждания и ни се обади, за да върне изгубената вещ!
Затова отправям искрените си благодарности към г-н Иван Чешмеджиев - водач на автобус по линия 10 в градския автобусен транспорт в Пловдив.
Искам да благодаря и на г-н Петко Ангелов, мениджърския му екип и всички шофьори от системата на градския транспорт в Пловдив за огромния професионализъм и сериозните усилия, които полагат.
Зная като ползващ градския транспорт в Пловдив, че това е сериозна система със съответните предизвикателства и изисква професионално, и отговорно отношение.
Иван Чешмеджиев днес го доказа за пореден път!
С уважение,
Нено Ширтев
|Още по темата:
|общо новини по темата: 386
|предишна страница [ 1/65 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
След като прегази крадец, кипърски бизнесмен отива в затвора в Пл...
17:04 / 03.11.2025
Свидетели с ключови показания по делото за смъртта на моториста Н...
16:25 / 03.11.2025
ГРАО откри нередности в подписката срещу важна пътна артерия в Пл...
16:15 / 03.11.2025
Само в Plovdiv24.bg: Емблематична сграда до Главната става турска...
15:43 / 03.11.2025
Представиха новия шеф на пловдивското ФБР
14:06 / 03.11.2025
В Пловдив протестираха, искат справедливост след смъртта на мотор...
13:48 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS