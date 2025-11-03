ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин благодари на шофьор на автобус
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:15
© Plovdiv24.bg
Архивна снимка
Читател на Plovdiv24.bg се свърза с наш, за да съобщи една анистина добра новина:

Уважаеми г-н Петко Ангелов, уважаеми мениджъри на градския автобусен транспорт в град Пловдив, уважаема редакция!

Пиша Ви, защото шофьор от системата на градския транспорт в Пловдив позвъни на семейство ми с информация за намерена в автобуса вещ на дъщеря ми.

Телефонът на дъщеря ми не е скъп, но има голяма сантиментална стойност за нея. Шофьорът е видял пропуснатите обаждания и ни се обади, за да върне изгубената вещ!

Затова отправям искрените си благодарности към г-н Иван Чешмеджиев - водач на автобус по линия 10 в градския автобусен транспорт в Пловдив.

Искам да благодаря и на г-н Петко Ангелов, мениджърския му екип и всички шофьори от системата на градския транспорт в Пловдив за огромния професионализъм и сериозните усилия, които полагат.

Зная като ползващ градския транспорт в Пловдив, че това е сериозна система със съответните предизвикателства и изисква професионално, и отговорно отношение.

Иван Чешмеджиев днес го доказа за пореден път!

С уважение,

Нено Ширтев


