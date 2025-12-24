© Коледа идва всяка година, но всеки от нас я усеща по свой начин. В навечерието на светлия празник репортер на Plovdiv24.bg попита разхождащите се по Главната вярват ли в Дядо Коледа, какво се говори около празничната трапеза и кой е най-странният подарък, който са получавали.



"Вярвам в коледното чудо“, каза жена с усмивка. Тя няма конкретен бюджет за подаръци, защото според нея всички са хубави, дори най-малкият, когато е от сърце.



"Аз вярвам в Дядо Коледа, защото портфейлът ми олеква“, шегува се мъж. Сумата за подаръците тази година е "с три нули със сигурност“.



Той е категоричен, че на Коледа си има традиция - "караме се, но после се обичаме“.



Сред анкетираните са и двойка чужденци от Полша.



"Дядо Коледа е забавен човек, но аз вярвам в чудесата. Жена ми е моето чудо“.



Двамата харесват Пловдив и споделят, че им напомня на родния им град Лодз, със същата главна улица и подобна атмосфера. Опитали са и български алкохол - вино и ракия.



"Пробвахме преди два дни и не искаме да говорим за това“, разказа с усмивка мъжът.



Разбира се, имаше и пловдивчани, които все още не са готови с коледните подаръци и са в търсенето им.



Жена, която разглеждаше коледния базар, ни сподели, че никога не е получавала странен коледен подарък, но иска това да й се случи.



Млада дама определи швейцарското ножче като най-странния подарък за празника, който е получила преди 2 години.



Въпреки различните си възгледи, всички анкетирани бяха обединени в пожеланията си към пловдивчани и гостите на града ни.



Независимо дали вярваме в Дядо Коледа, всички си пожелаваме здраве, щастие и повече чудеса, които ни събират със семействата и близките ни хора.



Цялата анкета можете да видите във видеото.



