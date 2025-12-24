ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Вярвам в Дядо Коледа, защото портфейлът ми олеква
"Вярвам в коледното чудо“, каза жена с усмивка. Тя няма конкретен бюджет за подаръци, защото според нея всички са хубави, дори най-малкият, когато е от сърце.
"Аз вярвам в Дядо Коледа, защото портфейлът ми олеква“, шегува се мъж. Сумата за подаръците тази година е "с три нули със сигурност“.
Той е категоричен, че на Коледа си има традиция - "караме се, но после се обичаме“.
Сред анкетираните са и двойка чужденци от Полша.
"Дядо Коледа е забавен човек, но аз вярвам в чудесата. Жена ми е моето чудо“.
Двамата харесват Пловдив и споделят, че им напомня на родния им град Лодз, със същата главна улица и подобна атмосфера. Опитали са и български алкохол - вино и ракия.
"Пробвахме преди два дни и не искаме да говорим за това“, разказа с усмивка мъжът.
Разбира се, имаше и пловдивчани, които все още не са готови с коледните подаръци и са в търсенето им.
Жена, която разглеждаше коледния базар, ни сподели, че никога не е получавала странен коледен подарък, но иска това да й се случи.
Млада дама определи швейцарското ножче като най-странния подарък за празника, който е получила преди 2 години.
Въпреки различните си възгледи, всички анкетирани бяха обединени в пожеланията си към пловдивчани и гостите на града ни.
Независимо дали вярваме в Дядо Коледа, всички си пожелаваме здраве, щастие и повече чудеса, които ни събират със семействата и близките ни хора.
Цялата анкета можете да видите във видеото.
