ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчанин: Това ли е раят - да наричаш комшу 1500 човека едновременно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:01Коментари (3)4444
© Plovdiv24.bg
Пловдивчанин изказа доста интересно мнение по повод информацията от Общината, която вчера Plovdiv24.bg публикува със заглавие "Описаха Пловдив като рая на земята, всичко е цветя и рози".

Ето и какво мисли по този повод един жител на града:

Като човек, живеещ в Пловдив, бих казал, че града е тотален кенеф. Не знам кое е “рая на земята". Затворените булеварди, тези с дупките, или тези, които, докато асфалтират втората половина - първата пак е за ремонт. Или рай е "Смирненски" - където възникна нов град, но със старите улици, без паркоместа, паркове, детски градини и канализация, а само сгради.

Или рай са новите гета в "Тракия" и в североизточната част, където “комшу" наричаш 1500 човека едновременно. Или може би рай е липсата на паркоместа навсякъде? Или рай е "Остромила" - там, където и улици няма между сградите?

Или не, чакай, раят трябва да е "Капана" - място, където сульо и пульо донесоха по 3 различни стола, намерени до коша за боклук, кръстиха ги “модерни кафенета" и продават коктейли в картонена чашка за 24 лева… Не знам…"


Още по темата: общо новини по темата: 499
25.11.2025 Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
21.11.2025 Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
16.11.2025 Абсурдът на пловдивския жилищен пазар: Строи се безспирно, но цените на апартаментите остават високи
10.11.2025 В Пловдив започва изграждането на нови 4000 жилища, архитект е песимист
07.11.2025 Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
06.11.2025 Одобриха проекта за изменение на ПУП-ПРЗ на "Филипово"
предишна страница [ 1/84 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Защо не се запитаме къде са прокура, полиция и РДНСК, които трябва да осъществят контрол и не допускат тези закононарушения и престъпления? Имат ли и какво участие в тези брутално корупционни схеми, така че да е незаконно презастрояването и с етажи отгоре и да стана невъзможно за живот
преди 18 мин.
0
 
 
Във всеки голям град с години може да не разбереш името на съседа си, камо ли да му идеш на гости. Което, като се има предвид, че вече "човек за човека е вълк", може би е и по-добре. Отдавна мина времето, когато се налагаше да звъннеш на съседката за малко сол или захар. ;)
+2
 
 
Града е кенеф , а предвид произхода на съседите напълно вярно е да ги наричаш "комшу", ако ми разбираш тънкия намек :)))
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
В какво се превърна Пловдив? Нова грозна проява в западната част ...
10:47 / 29.11.2025
В Пловдив удължиха интересна промоция с още един ден
10:25 / 29.11.2025
Голяма опасност надвисва над Пловдив в дните петък, събота и неде...
10:18 / 29.11.2025
Много алкохол е в основата на среднощното преследване в Пловдив
09:29 / 29.11.2025
Див екшън с преследване и челен сблъсък със светофар в Пловдив
08:51 / 29.11.2025
Костадин Димитров с коментар за трагедията в Пловдив и ремонта на...
20:16 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: