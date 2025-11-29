ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанин: Това ли е раят - да наричаш комшу 1500 човека едновременно
Ето и какво мисли по този повод един жител на града:
Като човек, живеещ в Пловдив, бих казал, че града е тотален кенеф. Не знам кое е “рая на земята". Затворените булеварди, тези с дупките, или тези, които, докато асфалтират втората половина - първата пак е за ремонт. Или рай е "Смирненски" - където възникна нов град, но със старите улици, без паркоместа, паркове, детски градини и канализация, а само сгради.
Или рай са новите гета в "Тракия" и в североизточната част, където “комшу" наричаш 1500 човека едновременно. Или може би рай е липсата на паркоместа навсякъде? Или рай е "Остромила" - там, където и улици няма между сградите?
Или не, чакай, раят трябва да е "Капана" - място, където сульо и пульо донесоха по 3 различни стола, намерени до коша за боклук, кръстиха ги “модерни кафенета" и продават коктейли в картонена чашка за 24 лева… Не знам…"
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 10 мин.
0
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 18 мин.
0
преди 56 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
В какво се превърна Пловдив? Нова грозна проява в западната част ...
10:47 / 29.11.2025
В Пловдив удължиха интересна промоция с още един ден
10:25 / 29.11.2025
Голяма опасност надвисва над Пловдив в дните петък, събота и неде...
10:18 / 29.11.2025
Много алкохол е в основата на среднощното преследване в Пловдив
09:29 / 29.11.2025
Див екшън с преследване и челен сблъсък със светофар в Пловдив
08:51 / 29.11.2025
Костадин Димитров с коментар за трагедията в Пловдив и ремонта на...
20:16 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS