|Описаха Пловдив като рая на земята, всичко е цветя и рози
Пловдивският регион допринася с 10% към БВП на страната, дава 2,2 млрд. лева добавена стойност, осигурява 74 хиляди работни места, а Пловдив заедно със съседните области образуват мощен иновационен клъстер. Само за последния месец се откриха 3 нови завода в "Индустриална зона Тракия", подчерта кметът на Пловдив.
Костадин Димитров акцентира върху мащабната работа по инфраструктурата в града. Той съобщи, че се ремонтират вътрешноквартални улици, а четири входно-изходни артерии – Голямоконарско, Кукленско, Рогошко и Брезовско шосе – са в процес на реконструкция или на финален етап.
Той добави, че Пловдив е вторият по големина образователен център в България – с 8 университета, силно развитие на дуалното обучение и 28 000 чуждестранни студенти. Градът има положителен миграционен прираст – над 5 000 души годишно, като над 4 000 българи са се завърнали от чужбина през последната година.
Кметът посочи, че 2019 г., когато Пловдив бе Европейска столица на културата, е била само "старт на възходящото развитие“ в сектора. Оттогава бюджетът за култура се увеличава с 10% годишно, а културните мероприятия и дестинации стават все повече.
"Пловдив продължава да се развива и като град на спорта – строят се два стадиона и две волейболни зали, а новият олимпийски басейн с 1005 места отговаря на изискванията за световни първенства. Градът кандидатства за Европейска столица на спорта 2028“, допълни Костадин Димитров.
Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев похвали Пловдив като една от малкото области, в които нещата са се случили като по учебник.
"Пловдив привлича хора със силен градски център, култура, туризъм и индустриални мощности в региона. Тъжното е, че това се е случило на много малко места в България“, изтъкна Дончев.
По думите му въпреки че българската икономика е в процес на трансформация, тя е интегрирана на европейските пазари.
"При приемането ни в ЕС БВП на глава от населението е бил 31% от средния за ЕС, а сега е 66%. От началото на 2025 г. 55% от инвестициите и 79% от работните места са във високотехнологични сектори. От началото на годината 4 млрд. лв. са инвестирани в икономиката чрез Плана за възстановяване и оперативните програми“, изтъкна вицепремиерът.
Дончев отбеляза ключовата роля на професионалното образование за икономическия растеж и постави акцент върху необходимостта от по-силно регионално управление, което да решава проблеми, засягащи няколко общини.
Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов съобщи, че в началото на 2026 г. ще стартира процедура за избор на концесионер за летище Пловдив. Той подчерта стратегическото значение на града, който и днес – както в древността – е кръстопът на ключови маршрути.
"Пловдив винаги е бил кръстопът. Още от тракийски и римски времена градът е естествен център на големия път Via Diagonalis, свързващ Тракия с Егейско и Мраморно море. Днес той отново е в сърцето на транспортната карта на България и Европа. Единственият друг подобен град е София“, подчерта Караджов.
"Пловдив и Южна България са включени в новия стратегически коридор "Черно море – Егейско море – Балтийско море“, а следващата седмица в Брюксел България, Гърция и Румъния ще подпишат рамка за ускорено финансиране и изграждане на трансгранични направления“, каза още вицепремиерът и министър на транспорта.
Той изтъкна, че Пловдив е част от основната Трансевропейска транспортна мрежа, където се пресичат две магистрали, две скоростни жп линии, големи индустриални зони, логистични хъбове и интермодален терминал.
По думите му Южна България остава регионът с най-големи инвестиции в транспортната инфраструктура от 2007 г. насам. Според министъра това превръща. Пловдив в ядро на международните товарни потоци между Турция и Европа, както и между Гърция и Централна и Северна Европа.
"Тук, от Пловдив, се вижда не само какво сме направили, но и накъде вървим: към държава, в която свързаността дава сила, регионите – бъдеще, а инфраструктурата ускорява растежа“, заяви вицепремиерът.
