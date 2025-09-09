© Plovdiv24.bg виж галерията "Много опасно дърво, наклонено над 90 градуса е надвиснало над детска занималня". Това тревожно писмо ни изпрати читател на Plovdiv24.bg. От снимките, които той ни е изпратил, се вижда, че дървото наистина е надвиснало опасно над ул. "Победа" 56 А и спешно трябва да се предприемат мерки по премахването му. То заема и без това тесния тротоар, което още повече затруднява пешеходците.



"Oтдолу постоянно има деца, въпрос на време е да стане беля. Моля, за ваше съдействие, за да предотвратим трагедията", допълни тол.



Припомняме, че преди няколко дни, докато седи на пейка на бул. "Марица" - север пловдивчанин беше ударен по главата от падащ клон. По-късно той почина в болницата, а близките му заявиха, че ще съдят общината за нелепия инцидент.