ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанин: Опасно и гнусно преживяване
"Тази снимка добре описва жалкото състояние, в което се намира градският ни транспорт. Направо си е опасно и гнусно преживяване. Автобусът беше отвратително мръсен. Седалките са с петна, подът изкъртен на места, шофьорът пък е състезател от Формула 1. От пода никнат гъби.Човек ще се поболее, докато стигне крайната си дестинация", пише той до нас.
Момчето е пратило снимка от автобуса. Той е на мнение, че дори 1 лев е много за тази услуга.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Медицинско чудо в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив
16:26 / 18.11.2025
Невиждана у нас технология откриват край Пловдив
16:00 / 18.11.2025
Нови подробности за убийството в "Тракия" в Пловдив
15:03 / 18.11.2025
Шофьор на автобус кандидатства за наглец на седмицата
13:38 / 18.11.2025
Чудесна инициатива в "Кауфланд" и "Лекси" в Пловдив
12:29 / 18.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS