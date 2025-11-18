Пловдивчанин: Опасно и гнусно преживяване

© Plovdiv24.bg Градският транспорт на Пловдив отново стана повод читател да се свърже с редакцията на Plovdiv24.bg, за да сподели преживяването си. Младият мъж се е движил по линия 7.



"Тази снимка добре описва жалкото състояние, в което се намира градският ни транспорт. Направо си е опасно и гнусно преживяване. Автобусът беше отвратително мръсен. Седалките са с петна, подът изкъртен на места, шофьорът пък е състезател от Формула 1. От пода никнат гъби.Човек ще се поболее, докато стигне крайната си дестинация", пише той до нас.



Момчето е пратило снимка от автобуса. Той е на мнение, че дори 1 лев е много за тази услуга.