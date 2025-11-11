ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
"Да споделя малко опит от КАТ Пловдив (най-вероятно за цялата страна ще е така, но аз съм от Пловдив). Дойдох тази сутрин да регистрирам автомобил и каква е схемата.
Има очевидно 4-5 таргаша (може и повече да са), които предлагат услугата да те представляват и регистрират от твое име. Дотук добре, ама е грозно, като блокират 5 линии за техни автомобили, служителят в КАТ му маха да вкарва неговите автомобили (поне 7-8) и ако си нормален, оставаш блокиран зад линия, от която няма измъкване.
До второто вкарване на автомобили, което е около час след първото. Идеята ми? Да се самосезират органите на КАТ и да не позволявят такива схеми да се случват. Не може регистрация на автомобил да ти отнеме цял ден или 150-200 лв. да платиш на нахалния господин".
