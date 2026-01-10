Пловдивчанин: Едно жилище излиза средно около 126 772 евро

© Plovdiv24.bg Цените на жилищата в Пловдив са едни от най-коментираните. Дали през тази 2026-та година предстои пукане на балона, както някои го наричат - тепърва предстои да разберем.



Сега Plovdiv24.bg публикува мнението на наш редовен читател, който казва следното:



"Честно казано, всеки път като прочета някаква "новина“ за имотния пазар в Пловдив — какво поскъпва, какво поевтинява, как някой е купил апартамент — не мога да не се сетя за реалните цифри, които виждам на пазара.



Според Realistimo средната цена на апартамент в Пловдив е около 1 332 €/квадратен метър, а цените на студиа започват средно от 1 536 € за квадрат и на двустайни около 1 483 €/ кв. м.



Като цяло едно средно жилище в Пловдив излиза около 126 772 евро, което за България е сериозна сума, особено ако говорим за хора с нормални заплати".