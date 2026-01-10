ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанин: Едно жилище излиза средно около 126 772 евро
Сега Plovdiv24.bg публикува мнението на наш редовен читател, който казва следното:
"Честно казано, всеки път като прочета някаква "новина“ за имотния пазар в Пловдив — какво поскъпва, какво поевтинява, как някой е купил апартамент — не мога да не се сетя за реалните цифри, които виждам на пазара.
Според Realistimo средната цена на апартамент в Пловдив е около 1 332 €/квадратен метър, а цените на студиа започват средно от 1 536 € за квадрат и на двустайни около 1 483 €/ кв. м.
Като цяло едно средно жилище в Пловдив излиза около 126 772 евро, което за България е сериозна сума, особено ако говорим за хора с нормални заплати".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 500
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин показа поскъпването на едно конкретно лекарство
15:36 / 10.01.2026
Сигнал за парти с малолетни в дискотека в Пловдив
15:05 / 10.01.2026
Министър: Пловдив е ядрото на международните товарни потоци между...
13:00 / 10.01.2026
Клиентка на голяма верига: Това законно ли е?
12:37 / 10.01.2026
Продавачка скастри пловдивчанин: Плащаш с левове, връщам левове!
09:59 / 10.01.2026
Почина генералът, който бе военен пилот и заместник-кмет на Пловд...
09:10 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
19:25 / 08.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS